像晶片？台灣國慶主視覺搶先看　設計師馮宇打造「金陽雙十」網評價兩極

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)台灣雙十國慶主視覺今(8)日揭曉，由馮宇以「民主大聯盟．世界加好友」為主題打造，有網友覺得看起來很像晶片，評價呈現兩極。

下個月即將登場的雙十國慶備受各界期待，國慶籌備委員會今天公布由文化總會推動的國慶主視覺設計。設計師馮宇以「民主大聯盟．世界加好友」為主題，設計出「金陽雙十」的主視覺LOGO，展現台灣在疫情之下與各國友善互助，民主同盟、團結一致的信念與精神。

身為國慶籌備委員會成員的文化總會，今年力邀曾為總統府建築百年活動設計主視覺的「IF OFFICE」馮宇，為國慶主視覺操刀；而「金陽雙十」的主視覺設計，也將應用在今年國慶的多項文宣品及會場佈置上。



(圖/文總)



(圖/文總)

文總表示，因此今年國慶主視覺LOGO「金陽雙十」，以陽光金為主色調，代表不放棄終會迎來的耀眼陽光，同時織入象徵熱情的桃紅色與自由的明亮綠，向在動盪年歲中依然努力不懈、堅守崗位的每一位台灣人致敬。

文總指出，以繩線交織而成的扭結的雙十主體，呈現「民主大聯盟．世界加好友」團結堅定的友誼意象，和台灣獨特的樞紐地理位置。此外，設計師馮宇以四面八方匯聚而來的六股線條，則代表民主、自由、人權、平等、和平與希望，「正因為這些共同的價值信念，讓台灣團結一志，迎向國際。」

有網友回應，「自2016小英總統上任至今每一年，的國慶主視覺真的都很有特色，但今年的真的看不出特色是啥米，希望這個並非最後的定稿」，也有人認為很像晶片，或是漂亮到敲碗周邊商品。