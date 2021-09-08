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憂疫情再起•台股8日下挫158點、勉強守住17200關卡　盤中謠傳台灣本土病例暴增•指揮中心: 檢調已介入

台股今天在缺乏主流股領軍及市場傳出新冠案例暴增的謠言影響，引發賣壓。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/08 17:27
圖/(台灣證交所.中央社檔案照/TN後製) 

圖/(台灣證交所.中央社檔案照/TN後製) 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台北股市今天(8日) 開低震盪收黑，終場跌158.38點，收在17270.49點，勉強守住17200點關卡，跌幅0.91%。成交金額新台幣3210.87億元。

加權指數開盤為17411.53點，盤中最高17447.58點，最低17167.08點；不含金融股指數15066.01點，跌148.96點。

台股今天在缺乏主流股領軍及市場傳出新冠案例暴增的謠言影響，引發賣壓出籠，台積電及電子股轉弱，航運及防疫股相對抗跌。

台股盤中一度下探至17167.08點，尾盤在台積電拉升下，指數跌幅收斂；加權指數終場收在17270.49點，下跌158.38點，跌幅0.91%，季線17398點失守，成交值新台幣3210.87億元。

中央社報導，多頭指標台積電今天上半場在平盤623元上下狹幅整理；下半場賣壓加重一度下挫11元，尾盤買盤拉升，終場下挫4元、以619元作收。聯電今天開低走低下跌2.4元，收在65.8元，跌幅3.52%；IC設計大廠聯發科相對抗跌，終場上漲9元，以912元作收。

防疫概念股今天持續走強，康那香盤中奔上29.15元漲停板，恆大、美德醫療-DR也漲停；檢測股寶齡富錦、ABC-KY、亞諾法呈現大漲。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.71%、食品股漲0.22%、塑化股跌0.95%、紡織股跌1.47%、機電股跌1.11%、造紙股跌2.22%、營建股跌1.57%、金融股跌0.34%。

委買張數1625萬5770張，委賣張數1094萬5557張，成交張數666萬6560張。

收盤時上漲121家，下跌795家，持平51家。

成交量前5名個股為聯電、長榮、元大台灣50反1、中鋼、陽明。

漲幅前5名個股為康那香、中釉、美德醫療-DR、宅配通、圓剛。

跌幅前5名個股為廷鑫、景碩、同欣電、統領、建通。

今上午網路傳聞指出，台灣新增50多例COVID-19本土病例，引發民眾恐慌。指揮中心表示此為謠言，刑事局已立案偵辦。

台灣證交所今也在網站刊出訊息, 內容為:

澄清證券市場謠傳今日確診數爆增，呼籲投資人投資應回歸上市公司基本面 (如以下截圖)

憂疫情再起•台股8日下挫158點、勉強守住17200關卡　盤中謠傳台灣本土病例暴增•指揮中心: 檢調已介入

圖/台灣證交所官網

今天上午社群軟體間流傳一條訊息指出，國內今天恐一口氣新增50多例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，不僅引發民眾恐慌，台股也一度重挫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天下午在疫情記者會中表示，目前檢調單位已經介入調查謠言出處，強調指揮中心一直在努力讓疫情透明，希望建立全民共識，大家一起努力，此類謠言會破壞指揮中心公信力，對防疫產生反效果。

陳時中指出，希望檢調單位以嚴厲態度看待這則謠言產生的惡果，否則謠言恐擾亂民心，影響社會跟股市安定。

憂疫情再起•台股8日下挫158點、勉強守住17200關卡　盤中謠傳台灣本土病例暴增•指揮中心: 檢調已介入
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