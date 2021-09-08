新北幼兒園群聚為Delta變異株！台灣9/8增7例本土新冠肺炎　皆在新北市

台灣9/8新增7例本土COVID-19確定病例。值得注意的是，新北板橋某幼兒園中有10例的基因定序結果出爐，皆屬Delta變異株。（截圖自... 台灣9/8新增7例本土COVID-19確定病例。值得注意的是，新北板橋某幼兒園中有10例的基因定序結果出爐，皆屬Delta變異株。（截圖自指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增9例COVID-19確定病例，分別為7例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。值得注意的是，新北板橋某幼兒園中有10例的基因定序結果出爐，皆屬Delta變異株，但與長榮機師案的病毒序列不同。



指揮中心說明，今日新增7例本土個案，為2例男性、5例女性，年齡介於30歲至80多歲，發病日介於今(2021)年8月27日至9月7日，個案均分布在新北市；其中6例為已知感染源，與新北市板橋某幼兒園相關、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。



指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案分別從英國和埃及入境。

案16159為英國籍50多歲男性，已接種COVID-19疫苗，7月曾於英國檢驗陽性；9月5日自英國來台探親，持搭機3日內檢驗陰性證明，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，於今日確診(Ct值36)；已匡列同班機接觸者4人，均列居家隔離。

案16160為埃及籍30多歲男性，未接種COVID-19疫苗，8月4日自埃及來台探親，持搭機3日內檢驗陰性證明，個案入境於機場採檢結果陰性，至防疫旅館檢疫，8月16日檢疫期滿前採檢結果亦為陰性。9月6日因曾接觸確診者，由衛生單位安排採檢，於今日確診(Ct值38.9)；已匡列接觸者2人，均列居家隔離。



指揮中心統計，截至目前國內累計16,056例確診，分別為1,445例境外移入，14,557例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染(原公布之境外移入個案16119，經病毒定序後改判為航空器感染)、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、台北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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