臺灣文協百周年　走讀、講座、音樂會、共讀繪本及蔣渭水紀念文集全上陣

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）10月17日，是第20屆臺灣文化日，也是臺灣文化協會成立100周年，蔣渭水文化基金會展開多元的紀念活動，帶領民眾穿越新文化運動狂飆的年代，包括走讀、講座、音樂會、親子共讀繪本及蔣渭水紀念文集的出版等，民眾更可把握機會前來「渭水驛站」參觀並領取專屬大枚藝術徽章。

基金會表示，1918到1920年全球性的西班牙流感結束後，反而激發了人類在衛生、醫療、工業、科學、文化、藝術、思想…等的蛻變與質變，使1920年代成為後近代邁前現代的關鍵年代。後疫情時代的1920年代，也是臺灣新文化運動的狂飆年代，文協百年之際，又值疫情肆虐，基金會也提醒民眾，所有活動將在嚴格遵守防疫規範之下進行，並做滾動式調整。

基金會表示，1921年臺灣第一代知識分子在蔣渭水、林獻堂號召下成立臺灣文化協會，以文化啟蒙，傳播思想自由、文化平權、政治自治、經濟解放、社會平等的現代性思想，百年來，文化先鋒、民主前輩們所播種的種子，萌芽且蔚然成枝枒茂盛結實纍纍的大樹，其精神一代又一代傳承，造就了今日臺灣文化與民主的基因。

蔣渭水醫師出生於宜蘭，在臺北城內受醫學教育，行醫大稻埕。此次臺灣文化協會成立百周年紀念活動，基金會結合文化部、臺北市文化局資源，活動多采多姿。文化局所屬「渭水驛站」也特別規劃「1920自由民主之路拓印藝術有獎活動」，贈送驛站專屬大枚藝術徽章。

另外，基金會將舉辦宜蘭、臺北大稻埕線、城內線三條新文化運動歷史行腳，尋訪文化頭蔣渭水的無役不與的斜槓人生軌跡及熱血。「茶香中的臺灣新文化運動」走讀，大稻埕以茶外銷走上國際舞臺，歐風美雨的洗禮，成為思想最具開放的歷史場域，形塑大稻埕成為社會運動的風雲地，聞著茶香一起尋訪文化運動相關的茶行。「國家寶藏臺灣新文化運動古籍復刻出版」的特別講座，則解讀如何藉由原始文獻史料的再現，填補歷史的空白，還原歷史真貌。

基金會為讓民眾感受1920年拜全民文化運動的氛圍，複製當年讀報社、讀書會的模式，舉辦大家來讀1925年《臺灣民報》新年特大號、《彩色與黑白歷史對話–蔣渭水畫影集》，免費分贈學員由義美文教基金會贊助的珍貴復刻版民報、精裝版畫冊。

「渭水驛站」一樓有用高科技「4DViews」向文協百年致敬「你好，渭水」常設展，二樓的「文協百年特展」將在10月初開展。基金會特別運用3D列印、電腦彩繪動畫，以立體特效配合展出，並出版《穿越1920的臺灣新文化運動時空探險》親子共讀的互動式遊戲繪本，《熱血青春 蔣渭水紀念文集》，紮根文化歷史。

精心製作的「大安醫院立體袖珍模型」，耗時一年，呈現文化協會本部、民報總批發處、大安醫院、蔣渭水家宅4合一希臘式山牆拱廊樣貌三開間對稱式洋樓，內置蔣渭水暨同志、家人塑像37尊，外置運報車、二輪人力車等，重建歷史場域，是文協百年最佳獻禮，也是大稻埕第一座全透視立體袖珍模型街屋。



大安醫院袖珍立體模型（圖片蔣渭水文化基金會提供）

基金會也將以音樂傳唱百年風華，9月14日、9月17日，在臺北國家音樂廳、高雄衛武營音樂廳演出「大地破曉」交響曲，11月22日在臺北國家音樂廳、演出「那些天蔣渭水在牢裡」合唱交響詩。

10月17日下午，在大稻埕還有1920年代變裝遊行及藝文表演，歡迎大家共襄盛舉百年才能一遇的文化盛典。

所有活動免費參加，相關活動訊息、報名資訊，公布於蔣渭水文化基金會FB及IG。



臨牀講義 （圖片蔣渭水文化基金會提供）