7.0強震侵襲墨西哥 高空纜車驚險搖晃乘客淡定以對

(台灣英文新聞/ 張雅鈞 綜合外電報導)強震襲擊墨西哥!今(8)日稍早,墨西哥西南部於當地時間晚間發生規模7.0強震,首都墨西哥市(Mexico City)建築物搖晃,更有車子被掉落的柱體砸毀,民眾受驚紛紛出逃到街上,還有高空纜車驚險在空中晃蕩。

CNN報導,美國地質調查所(USGS)指出,本起地震震央位於墨西哥南部格雷羅州(Guerrero),距離太平洋海岸海滨度假城市阿卡普爾科(Acapulco)約12.87 km,深度約12.6公里。

美國美國國家海洋暨大氣總署(the National Oceanic and Atmospheric Administration)更警告,美國海嘯預報系統宣告,地震後有海嘯襲擊的可能。

墨西哥市市長辛鮑曼(Claudia Sheinbaum)在推特上表示,離震央約372公里的首都暫時沒有重大損害的報告,她也指出,政府正在搶修爭取恢復電力供應。該市的地鐵一度中斷服務,現已恢復行駛。

當地民眾紛紛將地震當時的畫面上傳到社群網站,地震當時,許多民眾紛紛跑到街上,有的連鞋子都來不及穿。更有民眾拍下正在運行的高空纜車大幅搖晃的驚險畫面,然而,也有媒體分享正在乘坐纜車的民眾上傳自己在纜車中的淡定反應,形成強烈對比。