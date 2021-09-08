塔利班政府官員多列UN、美國黑名單 白宮：不急於承認新政府

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 外電綜合報導）塔利班當地時間7日宣布建立新政府，其公布的看守內閣人選僅囊括組織成員，且風格強硬，包含聯合國、美國制裁對象，更將女性排除在外，未展現國際所期待的「包容性」。白宮發言人莎琪則表示，不急於承認塔利班的新政府。

看守內閣強硬缺乏包容性，難獲國際支持

路透社、美聯社報導，塔利班（Taliban）發言人穆賈希（Zabihullah Mujahid）在當地時間7日晚間在記者會上宣布看守內閣名單，並指出為暫代性質。其中新政府領導人將由艾昆德（Mullah Mohammad Hasan Akhund）出任，副手則由組織元老巴拉達（Abdul Ghani Baradar）擔任。

艾昆德的出線可謂黨內勢力妥協的結果。艾昆德的威望主要來自於與組織已故創始人歐瑪（Mullah Omar）以及最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）的密切關係。艾昆德領導塔利班最高決策委員會（Rehbari Shura）長達20年，在先前塔利班最後執政時期，曾出任外交部長以及副總理，並因此位名列聯合國制裁黑名單。至於擔任副手的塔利班的共同創始人巴拉達，是組織第二號人物，他領導與美國的談判，並簽署和約促使美國撤離阿富汗。

內政部長將由被美國列為恐怖組織的哈卡尼網絡（Haqqani network）的創辦人哈卡尼（Jalaluddin Haqqani）之子西拉傑丁．哈卡尼（Sarajuddin Haqqani）擔任，他是美國聯邦調查局的頭號通緝犯，項上人頭價值500萬美金，據傳現在仍挾持至少一名美國人質。，哈卡尼網絡也被指責犯下許多攻擊與綁架事件。至於國防部長則由塔利班已故創始人歐瑪（Mullah Omar）之子雅庫布（Mullah Mohammad Yaqoob）擔當此任。

塔利班臨時政府大多由先前統治的強硬派、以及20年戰事中領導塔利班對抗美國軍隊和政府軍的老將出任。此外，內閣成員主要來自佔優勢地位的普什圖族，缺乏民族代表性，更無女性出任職務，如此班底似乎難以為當前面臨經濟崩潰的阿富汗，贏得亟需的國際認可。阿富汗多達80％預算來自國際社會，長期的經濟危機在過去幾個月更是急劇惡化。儘管有人道援助，但阿富汗的需求龐大，塔利班幾乎無法承受被國際孤立。

白宮持觀望態度 不急於承認新政府

儘管塔利班（Taliban）最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）在收復首都喀布爾後所首發的聲明中表示，該組織將遵守所有與伊斯蘭律法不衝突的國際法、條約與承諾。然而，本次釋出名單並未體現塔利班對國際期待的回應。

福斯新聞報導，白宮發言人莎琪（Jen Paski）7日在空軍一號上被記者問及何時承認塔利班政權，她表示，「不急於承認，這將取決於塔利班採取的步驟」。

莎琪指出，「全世界將關注塔利班是否允許美國與其他國家公民離開阿富汗、是否允許想要離開該地的人離開、如何對待阿富汗各地的婦女和女童。」她也表示，無法提供時間表， 這取決於塔利班的行動。

而美國總統拜登在6日也公開表示，對塔利班的政權認可還有「很長一段路」。