【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知

相關新聞: 【圖解學生BNT疫苗接種】台灣衛福部及教育部規劃為年滿12歲至未滿18歲之125萬青少年施打: 強調尊重「自由意願」選擇

圖/教育部

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 輝瑞BNT（BioNTech）COVID-19疫苗，是台灣目前唯一一款18歲以下族群可以接種的疫苗，中央流行疫情指揮中心，決定優先保留給年輕學生。本次接種疫苗以校園接種為原則，將供12至17歲學生施打，預計自110年9月23日起，接種順序自高中/五專起依序安排接種。

教育部近日發函，提醒學校須經家長同意並簽回意願書，才能安排學生接種疫苗，並因應學生可能發生的暈針建立應變機制。

指揮中心8/28表示，青少年接種BNT疫苗後，可能出現頭暈、噁心、頭痛症狀，還有約1至2成會發燒，將提供完整資料由家長評估。

9/9~9/13之間，家長和學生有4天考慮期。接下來就為您整理常見問題, 作為參考。

(資料來源: 衛福部/中央社)

適用年齡？

12歲以上，須接種2劑，間隔至少28天。

指揮中心規劃12歲至17歲（含）對象優先接種，以校園集中接種或依通知書到地方政府衛生局指定合約醫療院所方式接種。

其餘民眾須至COVID-19公費疫苗預約平台勾選意願登記，依年齡長幼開放接種。

針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗校園接種事宜，教育部發函給各縣市教育局處和學校，校園集中接種模式包括110學年第一學期註冊年齡滿12歲至17歲的國高中生、外僑學校學生、少年矯正學校學生、自學生等，疫苗接種採自願性質，須經家長同意後執行接種。

教育部指出，縣市教育局處與學校自9月8日起，與轄區衛生局協調排定接種日期、場地、動線等程序，並於排定接種日期前，協助分發疫苗接種須知及評估暨意願書給學生，經家長簽回後彙整統計意願人數，於9月16日前提供轄區衛生所，以安排後續接種作業。

滿12歲的國小生、未於校園集中接種日程完成接種的學生、無學籍的自學生等，由學校或教育單位發送接種通知單，家長帶學生至衛生局安排的合約醫療院所接種；具本國籍但無本國學籍的滿12歲至17歲者，依指揮中心宣布的時程，至COVID-19公費疫苗預約平台登記。

教育部也請縣市教育局和學校，配合衛生局設置友善學生的接種環境，規劃設置等待區、評估區、至少1處具遮蔽物的接種區、休息區，並因應學生可能發生的暈針或立即性過敏反應，建立應變機制，也可於接種場地播放音樂、影片，幫助學生放鬆以避免暈針。

疫苗安全性及保護效果為何？

BNT疫苗已通過WHO（世界衛生組織）、歐盟等其他先進國家及台灣緊急授權使用，也是美國食品暨藥物管理局首支正式批准供16歲以上人口接種的COVID-19疫苗。

臨床試驗結果顯示，BNT疫苗對16歲以上完整接種7天者，預防有症狀感染有效性約94%；12至15歲青少年完整接種7天者，預防有症狀感染有效性約100%。

哪些人不能接種？

對疫苗成分有嚴重過敏反應史者不予接種。

哪些人要暫緩接種？

1.發燒或正患有急性中重度疾病者，建議待病情穩定後再接種。

2.免疫功能低下者，包括接受免疫抑制劑治療的人，對疫苗的免疫反應可能減弱（尚無免疫低下者或正在接受免疫抑制治療者的數據），建議先不要接種。

若懷孕可以接種嗎？

目前缺乏孕婦接種COVID-19疫苗的臨床試驗及安全性資料，臨床觀察性研究顯示孕婦染疫可能比一般人容易併發重症。孕婦若為高職業暴露風險者或有慢性疾病而易導致重症者，可與醫師討論接種後的效益與風險，評估是否接種。

接種前注意事項--如何避免暈針現象

外界擔心，青少年族群打BNT疫苗恐出現集體暈針現象。指揮中心專家張上淳9月1日在記者會上表示，暈針主因太緊張或心理因素引起暈眩，呼籲施打時避免太擁擠、也不要看別人打，可降低暈針風險。

張上淳說明，集體施打疫苗時確實比較容易出現暈針的狀況，主要是排隊等候時，看到前面的人打疫苗，內心多少會有一些壓力。

張上淳說，另外也可能是緊張等心理因素，引起交感神經變化，導致暈眩感或短暫失去意識，幾秒之後就會恢復，這也是普遍說的暈針。

他指出，暈針較常出現在學校替學生大量接種的場合，以往接種H1N1疫苗時也曾看到很多暈針的案例，未來會在衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）開會時特別提醒，也會請衛生局特別注意。

張上淳表示，避免暈針有2點要注意的地方:首先，注射地點要通風良好，其次應避免密集排隊擠著等候，確保施打環境舒適，人與人之間不要太靠近，不要一直看著別人施打，避免心理愈來愈緊張。

接種後注意事項

在現場停留觀察15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘。若先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應者，接種後須停留觀察至少30分鐘。

使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

接種後可能有哪些副作用？

臨床試驗顯示，第二劑副作用發生率高於第一劑。極常見、常見不良反應隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。

◆極常見不良反應（發生率十分之一至百分之一）：注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒。

發燒反應一般約48小時可緩解，如持續發燒超過48小時、出現嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因，並告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，供診斷參考。

◆常見不良反應（發生率十分之一至百分之一）：噁心、嘔吐。

◆不常見不良反應（百分之一至千分之一）：淋巴結腫大、過敏反應（例如皮疹、搔癢、蕁麻疹、血管性水腫）、失眠、肢體疼痛、身體不適、注射部位搔癢。

◆罕見不良反應（千分之一至萬分之一）：顏面神經麻痺。

◆目前尚不清楚的不良反應：全身性嚴重過敏反應、心肌炎、心包膜炎。根據FDA監測資料，12歲至17歲青少年發生心肌炎、心包膜炎風險較高，經短期追蹤大多數個案經治療後症狀已緩解。

指揮中心8/28表示，青少年接種BNT疫苗後，可能出現頭暈、噁心、頭痛症狀，還有約1至2成會發燒，將提供完整資料由家長評估。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，目前青少年能夠接種的COVID-19疫苗都以mRNA疫苗為主，接種後常見頭暈、噁心、頭痛、發燒，尤其約有1到2成出現發燒症狀，因此接種前都會請家長詳閱接種意願說明書。

羅一鈞指出，提供的資料中都會揭露國外接種mRNA疫苗後的報告，像是可能出現罕見的心肌炎、心包膜炎，導致胸痛、呼吸困難等症狀，尤其年輕男生發生機率較高。

不過，羅一鈞表示，目前年輕族群並沒有疫苗接種禁忌症，除非過去曾對疫苗成分有過敏紀錄，才不建議施打；至於年輕族群中有罹患慢性病者，則建議和主治醫師討論後再決定是否接種。

可以和其他廠牌COVID-19疫苗混打嗎？

不可以，若不慎使用兩劑不同品牌的COVID-19疫苗，不建議再接種任何一種產品。

可以和流感或其他疫苗同時接種嗎？

不可以，應間隔至少7天。

學生族群最快9月中開始接種BNT疫苗，恐和10月的季節流感疫苗撞期。指揮中心發言人莊人祥9月2日說，根據專家會議，無論接種哪種疫苗，只要間隔7天即可，以分辨不良反應的來源。

根據中央流行疫情指揮中心規劃，12歲至17歲學生族最快於9月中開始接種輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，但緊接著10月又是每年施打流感疫苗的季節，兩種疫苗接種需間隔多久、出現不良反應該如何認定，引發關注。

指揮中心發言人莊人祥日前在疫情記者會中表示，先前衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家曾建議，應該接種兩劑COVID-19疫苗後再接種其他疫苗，但近期參考他國規定，已改為無論哪一種疫苗，只要間隔7天即可接種。

不過，萬一接種者出現不良反應，該如何認定是哪一支疫苗所引起。莊人祥說，為了避免疫苗交叉反應以及難以釐清不良反應的問題，才會訂定7天接種間隔，主要就是用來評估不良反應。

另外也有人好奇，若家長簽了同意書，但學生不想打疫苗，或學生想打卻沒有家長同意，該怎麼辦。

指揮中心指揮官陳時中表示，根據規定，學生接種疫苗前都必須取得家長同意書，但如果學生不願意，可以拒絕施打。

首批93.3萬劑輝瑞BNT疫苗9月2日抵台，衛福部食藥署2日下午5時，已完成數量清點與冷鏈查核，後續檢驗與審查最快於16日完成。外盒標籤上有「復必泰」與「復星醫藥」字樣。 （衛福部食藥署提供） 中央社