海尼根台灣獲2021亞洲最佳企業雇主獎 帶員工「紓解焦慮感、建立信任感、培養成就感」

海尼根台灣近日獲頒亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》「2021亞洲最佳企業雇主獎」，綜合「組織文化核心」、「員工身心體驗」、「團隊合作溝通」三大面向，皆以優於快消品(FMCG)產業的成績，在292家參賽企業脫穎而出。背後靠得就是企業的敏捷力與「聽員工的話」，做到多元共融、創造讓員工安心的幸福環境。

2019年底至今，新冠肺炎病毒仍以超乎想像的破壞力肆虐全球，企業同時面臨更「多」及更「險」的挑戰，惟有良好組織文化及管理才能度過危機。身為跨國企業，海尼根台灣在員工組成上呈現多元樣貌，管理團隊有來自韓國、馬來西亞、新加坡等不同文化背景及思維方式的成員，疫情期間員工隨時能在台灣辦公室或以虛擬線上的方式跟跨國同事相互合作；就算疫情嚴峻，「跨專案與跨國輪調計畫」及「短期或長期的調派機會」也未曾中斷。

海尼根台灣在「公司重視開放溝通」、「鼓勵部門間的合作及成員輪調」、「尊重員工的專業知識」等項目得分出色，充分反映海尼根台灣深信成長致勝根源於優質的組織文化及人才；也是因有無畏的願景，讓有能力的人可以展現熱情、在學習導向和多元共融的環境中成長，共享雙贏，激勵所有員工成為贏家，公司也獲得員工的肯定。

過去擅於企業組織轉型任務的海尼根台灣總經理鄭健發Michael Chin表示：「前所未見的新冠疫情對許多管理者而言是轉折點；為了幫助所有員工在詭譎多變的局勢中妥善管理壓力水平，管理者必須負起建立員工信任與信心的責任。迅速應變、隨時保持員工之間順暢的溝通管道是成功要件。」

為了替員工提供足夠的支持，海尼根台灣在疫情期間超前部署, 率先針對前線銷售團隊、商化人員提供快篩試劑、為全體員工額外加保防疫險。打疫苗前有公司安排疫苗健康講座、打疫苗中有額外的全薪疫苗接種假、打疫苗後也有全薪病假。

公司每年透過組織氣候調查，焦點座談會或各式問卷探索員工的想法，讓策略制定更加接地氣。舉例來說，今年初的「彈性工作安排辦法」，就是回應處於不同人生階段的員工需求所制定的政策。鄭健發說：「海尼根台灣的員工根據人口統計資料和背景顯示相當多元，我們觀察到員工在日常生活中正扮演著許多不同的角色，像是年幼孩童的父母親、或是年邁父母的子女。也正因為聽到員工的反饋，我們不僅提供了可彈性調整的工作時間，也給予員工彈性的工作地點。」

奉行「享受生活，尊重人與地球，及追求品質的熱情」，踏進海尼根台灣的辦公室，入口右側就能發現極具設計感的海尼根風味酒吧，裡頭擺滿鮮封生啤機與海尼根旗下產品。平日就是員工交誼、腦力激盪與創意的發源地。也因為重視安全第一(Safety First)，海尼根除有周全的醫療保健福利、個人旅遊補助和子女獎學金外，也定期舉辦安全宣導，建立內部心理安全大使，全面性地照顧員工的身心靈。

過去一年，海尼根就有近10%的員工在部門間進行輪調，在成果導向的考核與獎勵機制下，內部職缺升遷率更高達20%。這種特有的「內部轉換跑道」機制，讓有心放膽嘗試的員工無時無刻都能對工作懷有一定的熱忱，期待透過不同的火花激盪提升工作帶來的成就感。

「2021亞洲最佳企業雇主獎」是由相關行業專家、學者組成獨立審查委員會，透過企業調查報告、線上審查企業對人力資源計畫的投入與成果，並直接邀請參選公司員工，以匿名方式填寫整體員工投入度問卷，為自己公司打分數，再挑選出各領域的傑出企業品牌。今年台灣共有292家企業來自21個產業參賽，海尼根台灣為快消品產業5家獲獎公司之一。