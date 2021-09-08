美國研究：接種流感疫苗可降低24%染新冠機率　

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新冠疫情全球爆發已逾2年半，一波波變異株侵襲下，各國確診數有增無減，為了防範新冠肺炎併發重症與死亡率，以及預防呼吸道感染，醫師提醒，台灣民眾無論有沒有接種新冠疫苗都要施打流感疫苗，應做好防護，不讓自己暴露在危險之中，提升保護力。

新冠流感雙重夾擊 新冠疫苗空窗期該怎麼辦?

今年5月台灣新冠疫情突然爆發，全台進入三級警戒長達數月，證明即使防守的再嚴密，也難以完全阻擋疫情。目前台灣新冠疫苗覆蓋率仍待加強，12歲以下兒童也不在疫苗施打年齡範圍內，才剛開學不到一周新北市又被爆幼兒園群聚事件，許多家長十分憂心小孩的健康。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、國立台大兒童醫院黃立民院長提到，兒童在三級警戒時，因長期處於低病毒或細菌環境，可能造成「免疫負債」，未來傳染疾病大流行可能性就越大。由於政府目前未開放12歲以下兒童施打新冠肺炎疫苗，黃立民呼籲，為了對兒童形成包覆性保護，降低兒童的感染力，不論家中大人是否已經接受新冠疫苗都應施打流感疫苗，讓家庭保護力更完整。

流感疫苗與新冠疫苗可同時施打 國際研究均顯示：流感疫苗降低新冠病毒感染與重症率!

美國密西根研究發現，施打流感疫苗可降低24%感染新冠肺炎的機率。

美國邁阿密米大學米勒醫院的研究也發現，施打流感疫苗可降低58%中風率、45%敗血症發生率、20%進加護病房機率和58%急診就醫機率。

英國最新研究，同時施打流感疫苗和新冠肺炎疫苗不良反應低，效用也皆能保存，美國CDC也建議民眾可不同部位，同時施打兩劑疫苗，減少出入醫院機會，降低群聚感染。

黃立民引述英國研究指出，同時感染流感和新冠肺炎，死亡率是只感染新冠肺炎的2.27倍，若原先就是重症患者，合併感染後的死亡率是正常人的6.33倍!

黃立民呼籲民眾，新冠肺炎病症和流感相似，為了讓醫護人員能更快速分辨病情，讓患者在第一時間得到適當治療，也為了在疫苗空窗期時提昇自我保護力，應盡早施打流感疫苗，避免病毒感染。

林口長庚紀念醫院副院長邱政洵說明，保障自己的健康不能只仰賴政府，公費流感疫苗數量有限，也不能選擇品牌，民眾要有自費打流感疫苗的觀念，尤其目前19至49歲民眾，大部分仍排不到新冠肺炎疫苗，也不屬於公費流感補助族群，更應該盡快自費施打流感疫苗，以提升自我的保護力和家庭的安全