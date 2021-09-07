【佛系防疫破功？】誇海口與病毒共存 新加坡被delta殺個措手不及

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）完整接種率已達八成的新加坡，6月時曾發下豪語，將摒棄清零政策，走上與新冠肺炎（COVID-19）病毒共生共存之路。言猶在耳，如今面臨delta變種病毒的狂襲，這佛系防疫，還能堅持下去嗎？

根據官方數字，新加坡過去這周確診數呈倍數增長，9月5日截止的該周，就通報了1,200例，防疫指揮官黃循財（Lawrence Wong）6日透露，疫情蔓延之快令人憂心，從他國例子可見，病例激增恐連帶推升重症率。

CNN報導，一路走來，新加坡從最初的嚴格封城令，到6月時決定與病毒共存，不再計較確診數，不再施加各項禁令，而是透過疫苗與監控醫院收治情況，將疫情控制在可容忍程度。8月起更開始放寬各項管制，讓接種兩劑者可以內用、擴大聚會。

這逐步解封之路，卻還是踢到了鐵板。新一波疫情使原訂的鬆綁規畫全亂了套，黃循財表示，將加強疫調，「攔截」潛在病例，阻絕群聚事件。於是，高風險勞工的定期採檢，將從每兩周縮短為每周，並擴及零售、送貨與公共運輸業。8日起，所有職場聚會一率禁止，不必要的社交活動也建議避免。

「新加坡啟示錄」，成了亞洲國家的一盞明鏡。

原本堅持與病毒「不共戴天」的國家如澳洲，意識到此政策無以為繼後，也開始學著與COVID-19「和解」。澳洲政府8月宣布，一旦16歲以上人口有七成完整接種，就會逐步解除禁令。然而，澳洲地方官卻不以為然，認為太早開放國門只會使人民暴露於病毒風險。

舉棋不定的各國政府，或可再將目光轉向星國。被變異株侵門踏戶的國度，究竟能否與新冠病毒和平共處？

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