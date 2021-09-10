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〈時評〉智力測驗「標準答案」不標準

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2021/09/10 10:01
圖為一名考生參加測驗（圖／中央社）

圖為一名考生參加測驗（圖／中央社）

許多人都有做智力測驗的經驗，不管對自己的智商滿意與否，對智力測驗的信度與效度卻總是深信不疑、推崇備至！似乎從未有人提出質疑：智力測驗的「標準答案」，真的都標準嗎？

近日網路流傳一份據稱是深圳富士康人力招聘的八個考題，軋上一角的有兩道在許多智力測驗會出現的典型問題，分別是

3.請按規律在（）處填上合適的數：1，1，2，3，5，8，13，（）

5.選項ABCD中，哪一個應該填在“XOOOOXXOOOXXX”後面（）

A XOO B OO C OOX D OXX

這樣的智力測驗題目及其「標準答案」（此二題之「標準答案」分別是21與B），讓職業生涯都在大專院校教數學的筆者實在啼笑皆非！

看到問題3.，筆者閃過的第一個念頭是：好樣的，又來了！出題者在大家耳熟能詳的等差、等比數列之外，好像還知道有Fibonacci數列呢！緊接著閃過的念頭是，可惜，出題者只知其一、不知其二──光給出一串數字，不講明數列的名稱或給出數列的一般項型態，要問接下來「合適」的數字「應該」是多少，純粹從數學的觀點看是毫無意義的

因為，適當地設計「規律」，任意數都可以成為接下來的「合適的數」！退一步，打個俏皮的比方好了，1，1，2，3，5，8，13，（），不可以是某超級大樂透某一期的開獎號碼嗎？該遊戲規則是：第一個數字為1到9中取一的特別號，後面數字是1到50取七、由小到大排列的普通號，現在要問1，2，3，5，8，13，（）的（）是何數字，你問我，我問誰？不是14～50的號碼都有可能嗎，誰說一定是21（8＋13）？

看到問題5.的一串X與O，就「應該」看到X出現方式是一個、二個、三個，O跟在X後面出現的方式是四個、三個，所以，接下來O跟在X後面出現的方式「應該」是二個，所以（2）的「標準答案」是「B：OO」？只是，且慢，「A：XOO」（X出現方式是等比的一個、兩個、四個，O出現方式是等差的四個、三個、二個）又那裡不「應該」了？還有，OX不能是美國大聯盟某隊終結者在九局下、無人出局、滿壘時，臨危受命上場投好壞球的記錄嗎？先是XOOO奪三振；接著OXXOO再奪三振；一放鬆，一個正中好球O挨滿貫砲被扳平比數；接下來心情大受影響，XXX連三壞，在勉強搶下兩個好球後，又暴投保送打者上一壘而遭換下場休息。所以，選「C：OOX」不對嗎？

不客氣講，某些智力測驗的問題，是題目本身就有問題！看看有號稱智商157的政客，說話可以前後矛盾、前言不搭後語，套盡信書、不如無書的邏輯，講盡信智力測驗、不如無智力測驗，誰曰不宜？

（作者為新竹教育大學退休副教授）
智力測驗

更新時間 : 2021-09-10 11:16 GMT+08:00

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