紅繩綁芹菜青蔥、泰式見面禮靜心 新北新住民語文課以各國創意迎開學

期盼已久終於開學， 新北市新住民語文老師為了要幫助學生盡速進入上課模式， 紛紛各顯神通，新住民語文老師運用母國文化的特色， 如泰語老師透過靜坐靜心等， 藉由儀式感讓更多學生盡快切換為專注模式； 也有越語老師準備開學小物，勉勵學生好學，不僅學語文也學儀式， 體驗異國文化。

教育局表示，新北市110學年度國小至高中開設新住民語文970 班、逾3500名學生選習，是全國新住民語文開班數最多縣市， 自開學一週以來，選習的學生莫不以雀躍的心情上課。 為落實開學後校園防疫心措施，新住民語文老師全程配戴口罩教學， 有關發音咬字部分會事先錄在手機或iPad， 上課時讓學生看著螢幕上的嘴型跟著示範， 老師則在旁修正學生的發音。

碧華國小教泰語的李金香老師表示， 佛教不僅是泰國大部分人民的宗教信仰， 也是道德禮數中重要的一環，人與人之間的問候採雙手合十， 手的包覆形狀就像一朵含苞待放的蓮花。開學時，李老師把這套互動 儀式給學生當見面禮，指導學生問候手勢，教學生在教室禪定，學泰 語「平安、無憂」(ขอให้มีความสุขทั้ งกายและใจ)，靜心迎接新的開始。

華人文化中書包掛蔥、芹菜代表期許新的學習階段變得更聰明好學， 越南文化裡也有類似的祝福，但意思略有不同。 文德國小越南語黃美滿老師用紅細繩綁著芹菜和青蔥給學生， 當成開學的見面禮。她表示「芹菜」(越南文rau mùi tây)在越南語音同「勤勞」，「蔥」(tỏi tây)在越南語音是「實踐」的意思，所以把這兩樣送給學生， 希望能勤學並實踐所學。

教育局長張明文表示，許多學生歷經防疫期間線上學習後， 更珍惜開學能入校和師生面對面的互動，面對未來疫情的變化， 新住民語文老師開學前接受數位教學培訓能力，包括運用線上教學評 量軟體、影片製作進行線上教學等，就算停課也不影響學習， 不論實體教室上課、線上教學與評量，或是兩種搭配上課， 每位新住民語文老師都能自信應對。新住民語文老師將開學儀式與異 國文化融入課程，並關心新北學子身心靈的安頓，用愛與創意展開美 好的學習新頁。

照片來源：新北市教育局提供