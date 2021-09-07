紅繩綁芹菜青蔥、泰式見面禮靜心 新北新住民語文課以各國創意迎開學

照片來源：新北市教育局提供
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期盼已久終於開學，新北市新住民語文老師為了要幫助學生盡速進入上課模式，紛紛各顯神通，新住民語文老師運用母國文化的特色，如泰語老師透過靜坐靜心等，藉由儀式感讓更多學生盡快切換為專注模式；也有越語老師準備開學小物，勉勵學生好學，不僅學語文也學儀式，體驗異國文化。
教育局表示，新北市110學年度國小至高中開設新住民語文970班、逾3500名學生選習，是全國新住民語文開班數最多縣市，自開學一週以來，選習的學生莫不以雀躍的心情上課。為落實開學後校園防疫心措施，新住民語文老師全程配戴口罩教學，有關發音咬字部分會事先錄在手機或iPad，上課時讓學生看著螢幕上的嘴型跟著示範，老師則在旁修正學生的發音。
碧華國小教泰語的李金香老師表示，佛教不僅是泰國大部分人民的宗教信仰，也是道德禮數中重要的一環，人與人之間的問候採雙手合十，手的包覆形狀就像一朵含苞待放的蓮花。開學時，李老師把這套互動儀式給學生當見面禮，指導學生問候手勢，教學生在教室禪定，學泰語「平安、無憂」(ขอให้มีความสุขทั้งกายและใจ)，靜心迎接新的開始。
華人文化中書包掛蔥、芹菜代表期許新的學習階段變得更聰明好學，越南文化裡也有類似的祝福，但意思略有不同。文德國小越南語黃美滿老師用紅細繩綁著芹菜和青蔥給學生，當成開學的見面禮。她表示「芹菜」(越南文rau mùi tây)在越南語音同「勤勞」，「蔥」(tỏi tây)在越南語音是「實踐」的意思，所以把這兩樣送給學生，希望能勤學並實踐所學。
教育局長張明文表示，許多學生歷經防疫期間線上學習後，更珍惜開學能入校和師生面對面的互動，面對未來疫情的變化，新住民語文老師開學前接受數位教學培訓能力，包括運用線上教學評量軟體、影片製作進行線上教學等，就算停課也不影響學習，不論實體教室上課、線上教學與評量，或是兩種搭配上課，每位新住民語文老師都能自信應對。新住民語文老師將開學儀式與異國文化融入課程，並關心新北學子身心靈的安頓，用愛與創意展開美好的學習新頁。
照片來源：新北市教育局提供