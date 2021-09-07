百件T恤傳遞愛 首屆水T藝術節在貢寮

新北市政府、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與貢 寮農業創生團隊「遇見雞母嶺」辦理「貢寮雞母嶺水T藝術節」 即將登場，飄揚在水梯田上的T恤，傳達那些開不了口的故事， 徵件期間即日起至9月30日止，邀請全國民眾一同參展。

「遇見雞母嶺」位於貢寮區美豐里山區， 早期貢寮雞母嶺地區以水梯田聞名，面積曾高達200公頃， 自從民國78年廢耕後，水梯田面積下降逐漸沒落。 創辦人蕭學苑返鄉以雞母嶺傳統農耕為基礎，加入在地生活文化， 花了五年復育貢寮水梯田。去(109)年與新北市政府農業局合作 推動農業創生，導入業界專家資源，優化體驗遊程， 並透過設計行動，與設計師合作推出遊程品牌CIS設計， 以嶄新形象共同推動農業創生， 讓來到雞母嶺的遊客能夠更深度體驗到水梯田之美。

為持續推廣貢寮水梯田之美，「遇見雞母嶺」 今年再與新北市政府農業局、 觀光旅遊局及東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處合作， 開辦第一屆「貢寮雞母嶺水T藝術節」，邀請在地居民及各地旅客， 將印製個人故事照片的T恤掛在水梯田間，藉由飄揚的T恤， 傳達一些內心的情感。本次活動自即日起至9月30日募集參展照片 ，製成百件T恤，照片內容可以是旅遊、風景、 聚會照或者自己設計的圖畫，邀請民眾做為共同參展人。 蕭學苑表示，一件件T恤在水梯田上飄揚， 水梯田裡的水倒映出旅客們的回憶， 這座水梯田是貢寮獨特水梯田地景美術館，展示些心情故事， 同時也呈現水梯田之美，水T藝術節預計於10月16至22日期間 在「遇見雞母嶺」，邀請所有參展人來到貢寮觀展。

農業局長李玟表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦， 農業創生就是與在地團隊合作發展事業及產業， 轉換在地小農各自單打獨鬥跨業合作模式，結合外部資源， 以既有地區產業帶動農村旅遊，活絡地方經濟，形成事業及產業， 達到在地創生目標。邀請大家參加第一屆「貢寮雞母嶺水T藝術節」 ，說出那些不敢說的故事，請洽「遇見雞母嶺」臉書專頁(http s://reurl.cc/0jVQKK)。