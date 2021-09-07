疫苗股商機無窮 富邦基因免疫生技ETF 下週募集

美國已於8月宣布開放Moderna(莫德納)、Pfizer/ BioNTech(輝瑞)疫苗於9月施打第三劑， 疫苗商機可說方興未艾。富邦基因免疫生技ETF基金擬任經理人沈 誌棠表示，在未來不排除新冠肺炎會流感化之下， 人類會需要與新冠疫情做好長期抗戰的準備， 面對這種趨勢最有效的方法就是靠「疫苗」。國內首檔免疫醫療ET F—「富邦基因免疫生技ETF基金」預計將於9/15起募集， 投資人不僅可靠疫苗對抗疫情，更能藉著投資免疫醫療ETF， 入主疫苗商機股。

目前全球疫苗施打一劑以上的人口只佔3成，隨著Delta 病毒持續延燒，各國不排除開放施打第三劑的可能，其中美國更已於 8月宣布開放Moderna、Pfizer/BioNTech疫 苗於9月施打第三劑，上週四(2日)白宮首席防疫顧問佛奇博士( Dr. Anthony Fauci)就在白宮COVID-19簡報會上表示， 如果輝瑞和莫德納的新冠疫苗建議完整方案從2劑變成3劑， 他不會感到驚訝。因此，沈誌棠估計， 整個新冠疫苗市場尚有很大的需求量， 高盛曾經預估在整體新冠疫苗市場中，mRNA疫苗大概會佔據約一 半的市場份額，所以mRNA疫苗在新冠疫情的需求下， 仍會有穩定的需求量。

面對病毒以及未知的疾病，沈誌棠指出，mRNA疫苗可以提供兩大 優勢：快、廣。快的部分，mRNA疫苗在研製速度上相較傳統疫苗 快上許多，只要知道病毒關鍵長相即可製造對應的疫苗， 在過去最快要5年才能開發出來的疫苗，mRNA疫苗在專家、 政府的共同努力下，從人體實驗到第一支人體注射只花了不到1年的 時間，面對高度傳染力、高度變異性的新冠肺炎正適合mRNA疫苗 開發速度較快的特性。

至於廣的部分，莫德納執行長表示「醫藥過去50年來所仰賴的重組 技術，mRNA都做得到。更重要的是mRNA可以進入細胞， 在細胞內或細胞膜製造蛋白質，涵蓋人體基因三分之二的蛋白質。 如果可以找到安全方式複製，那麼藥物製造的技術將就此改變。」； 現在Moderna、BioNTech都已經宣布要把mRNA疫 苗應用在癌症、愛滋病、瘧疾等疾病上面，甚至在今年6月，Bio NTech已經開始臨床二期的黑色素癌的mRNA疫苗實驗， 顯示當有朝一日，在成功擊退新冠肺炎之後，mRNA疫苗的需求也 會依然存在，因為mRNA疫苗提供的不僅是「Covid-19商 機」更是揭開藍海市場的「新型技術」。

從金融市場角度觀察，2020年投資在mRNA技術的金額， 相較過去超過2倍的成長，市場也估計mRNA技術的市值在未來5 年，將從649億美元以每年近12%的速度成長至1,273億美 元；隨著各大企業紛紛宣布投入mRNA技術的研發， 顯示不論是從技術優勢、終端需求或是資金流向，mRNA技術將有 不錯的市場成長空間。

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資料來源：Airfinity, Roots Analysis 、Research and Markets，富邦投信整理

資料日期：(左圖)2015-2020；(右圖)2021- 2027(為預估值)