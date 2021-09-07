新莊有戲窟 文化局邀請大家作夥來滾歌仔

為讓社區變成歌仔戲交流的平臺， 新北市政府文化局致力推廣傳統藝術，今年配合文化部藝文場館營運 升級計畫，新莊文化藝術中心特別推出「110年度戲曲推廣活動— 新莊有戲窟‧作夥來滾歌仔」，邀請「 財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會」策劃8場工作坊與1場講座， 期待藉由歌仔戲文化向下扎根，培育傳統藝術人才，熱情邀請市民朋 友於110年9月22日至9月26日一起進入劇場，共享傳統藝術 的美好！

今年「新莊有戲窟‧作夥來滾歌仔」將帶領民眾認識戲曲的發展， 親近戲曲的原生生態。使用「滾」字， 從歌仔戲農閒時期的娛樂活動中啟發，在臺語有嬉戲、打鬧、 玩樂之意，社區近鄰聚集在廟埕或大樹下一起「滾」歌仔， 自娛娛人；本計畫設計不同的主題如「滾」唱唸、「滾」知識、「 滾」功夫、「滾」身段-小生及小旦水袖身段， 從戲曲的基本功法出發，以輕鬆趣味的方式，帶領民眾體驗傳統戲曲 之美，作夥來「滾歌仔」。

「新莊有戲窟‧作夥來滾歌仔」將於110年9月22日至9月26 日舉辦，活動免費，即日起至9月15日於ACCUPASS平臺線 上報名(不開放現場報名)，報名網址：https://www. accupass.com/go/lcctwart_11009 。歡迎市民朋友踴躍報名參加，一同看見歌仔戲曲的門道、 踏入戲曲的瑰麗曲徑。活動洽詢：新莊文化藝術中心，電話：( 02)2276-0182分機323王小姐或廖瓊枝歌仔戲文教基 金會，電話：(02)2812-7262吳小姐。相關訊息可逕上 新莊文藝中心網站http://www.xzcac.ntpc. gov.tw/查詢！

照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供