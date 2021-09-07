集保結算所長期推廣退休理財教育 榮獲亞洲企業商會「2021亞洲企業社會責任獎」

亞洲企業商會於9月2日舉辦第十一屆「2021亞洲企業社會責任獎(Asia Responsible Enterprise Awards, AREA)」線上頒獎典禮暨國際高峰會，集保結算所以「全民退休自主投資實驗專案─好享退」榮獲「亞洲企業社會責任獎」-社會公益發展獎，彰顯集保結算所率先發揮企業社會的價值與責任，藉由好享退推廣退休理財教育，激發全民理財風潮，開創退休理財生態系，獲得國際專業評審高度肯定。

亞洲企業社會責任獎為亞洲評價最高的企業社會責任獎項，由非政府組織「亞洲企業商會」於2006年創辦，匯集超過19個南亞、東南亞及中東地區國家、500件參賽，競爭相當激烈，同時也顯示亞洲企業日益重視推廣永續性及企業社會責任。林修銘董事長表示，集保結算所繼連續三年蟬聯天下企業公民獎，及榮獲兩屆TCSA台灣企業永續白金獎與社會共融獎後，今年第二次參加國際級的亞洲企業社會責任獎，歷經4個月的書面審查、面談訪問、專家評審等過程，集保結算所從中脫穎而出，以「全民退休自主投資實驗專案─好享退」再度榮獲「亞洲企業社會責任獎」-社會公益發展獎，實屬殊榮。

林修銘董事長指出，隨著臺灣社會高齡化，退休已是社會問題，集保結算所配合政策協助推動的「全民退休自主投資實驗專案─好享退」，已成功帶動前所未有的退休理財風潮，為推廣投資人以共同基金作退休理財準備，長期累積資產，達到樂享退休生活的目標，並開創退休理財生態系。

集保結算所善用自身於金融市場的核心能力，擴大攜手金融業者及結合產官學界力量，從慈善公益與友善環境出發，因應高齡社會的種種問題情形，提出長期退休投資理財的解決方案。集保結算所秉持永續發展的理念，延續規劃建置結合退休理財與公益的「退休準備平台」，提供包括教育、投資、保險及公益等四個部分，提供適合長期儲備退休金的基金及保障型保險商品，透過教育及公益的整合，拓展更多年輕族群對高齡化與退休準備的認知，達到普惠金融目標，讓社會更加安定適足。