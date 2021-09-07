新北市重建中心鼓勵二度就業成快樂洗衣工 社會局長張錦麗：助街友一臂之力永不放棄

照片來源：新北市政府社會局提供
照片來源：新北市政府社會局提供
今年64歲的大仁哥，年輕時「飄撇」，開過電玩店，也經營過超商，甚至當到保全組長，卻因人生幾度浮沉，淪為街友。在新北市街友重建中心的鼓勵和媒合下，他放下身段，從零開始，從108年4月起，在仁愛之家擔任洗衣工，最近他帶了一些民生物資、果品、餅乾零嘴，重返重建中心，一方面看看老友，另方面感謝重建中心，讓他在人生最低潮時，接納他、激勵他，讓他得以中高齡就業、職場再出發。
大仁哥的父母早逝，與弟妹相處不善，婚姻也只維繫3年便告吹，兩位孩子監護權歸前妻，迄今失聯。他年輕時非常活躍，曾與朋友合夥開起電玩店，遇上警方大掃蕩，只好金盆洗手另謀他途。
大仁哥隨後在居家附近開起超商，但好景不常，在四大超商崛起後，連鎖競爭的壓力下，只得認賠殺出，甚至將房產變賣，以支付所需。在事業失敗後，他擔任起保全，這一做就長達10多年，一路升到組長。
只是人生無常，大仁哥罹患大腸癌，只得中斷工作專心養病，幸賴妹妹資助房租，長達8年，妹妹也因家庭壓力，無力繼續負擔，大仁哥淪為街友，接受社會局委託安置於護理機構，在身體漸次復原後，轉銜至萬里街友重建中心休養。
重建中心主任丁琨祥表示，由於大仁哥當過老闆和保全組長，有點領導特質，因此在中心內發揮母雞帶小雞的功能，他鼓勵大仁哥重返職場，二度就業，帶頭示範，也可以激勵其他街友，終於在108年4月到仁愛之家擔任洗衣工，工作認真穩定，最近他帶了許多伴手禮回中心探望。大仁哥說，重建中心給了他重生，希望有機會回報。
新北市政府社會局長張錦麗表示，社會局近年來與勞工局合力推動街友就業職訓及媒合，開辦適合街友的職訓班，如清潔環保班、綠手指美化班、洗衣班等，並媒合愛心廠商入班徵才，平均每年至少有50人成功就業，並且持續穩定3個月以上，就輔員還會持續追蹤，避免再落入街友循環。
張錦麗說，每人都有人生低潮時，新北市面對街友，助他一臂之力，永不放棄！像大仁哥這樣穩定就業長達2年以上，給重建中心其他街友很大的鼓勵和示範。