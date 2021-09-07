新北市重建中心鼓勵二度就業成快樂洗衣工 社會局長張錦麗：助街友一臂之力永不放棄

今年64歲的大仁哥，年輕時「飄撇」，開過電玩店， 也經營過超商，甚至當到保全組長，卻因人生幾度浮沉，淪為街友。 在新北市街友重建中心的鼓勵和媒合下，他放下身段，從零開始， 從108年4月起，在仁愛之家擔任洗衣工， 最近他帶了一些民生物資、果品、餅乾零嘴，重返重建中心， 一方面看看老友，另方面感謝重建中心，讓他在人生最低潮時， 接納他、激勵他，讓他得以中高齡就業、職場再出發。

大仁哥的父母早逝，與弟妹相處不善，婚姻也只維繫3年便告吹， 兩位孩子監護權歸前妻，迄今失聯。他年輕時非常活躍， 曾與朋友合夥開起電玩店，遇上警方大掃蕩， 只好金盆洗手另謀他途。

大仁哥隨後在居家附近開起超商，但好景不常，在四大超商崛起後， 連鎖競爭的壓力下，只得認賠殺出，甚至將房產變賣，以支付所需。 在事業失敗後，他擔任起保全，這一做就長達10多年， 一路升到組長。

只是人生無常，大仁哥罹患大腸癌，只得中斷工作專心養病， 幸賴妹妹資助房租，長達8年，妹妹也因家庭壓力，無力繼續負擔， 大仁哥淪為街友，接受社會局委託安置於護理機構， 在身體漸次復原後，轉銜至萬里街友重建中心休養。

重建中心主任丁琨祥表示，由於大仁哥當過老闆和保全組長， 有點領導特質，因此在中心內發揮母雞帶小雞的功能， 他鼓勵大仁哥重返職場，二度就業，帶頭示範， 也可以激勵其他街友，終於在108年4月到仁愛之家擔任洗衣工， 工作認真穩定，最近他帶了許多伴手禮回中心探望。大仁哥說， 重建中心給了他重生，希望有機會回報。

新北市政府社會局長張錦麗表示， 社會局近年來與勞工局合力推動街友就業職訓及媒合， 開辦適合街友的職訓班，如清潔環保班、綠手指美化班、洗衣班等， 並媒合愛心廠商入班徵才，平均每年至少有50人成功就業， 並且持續穩定3個月以上，就輔員還會持續追蹤， 避免再落入街友循環。

張錦麗說，每人都有人生低潮時，新北市面對街友，助他一臂之力， 永不放棄！像大仁哥這樣穩定就業長達2年以上， 給重建中心其他街友很大的鼓勵和示範。