台灣文化部、KKLIVE虛實整合付費演唱會　靈魂沙發、金曲新人?te壞特接棒登場

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)疫情反覆之下，文化部與KKBOX集團合作今(7)日推出虛實整合線上付費演唱會，首場將由台北的獨立搖滾樂團靈魂沙發揭幕，接棒金曲新人獎?te壞特帶來精采演出。

全台受到新冠疫情影響尚未解封，加上Delta病毒來勢洶洶民眾不敢大意，為刺激藝文產業發展，文化部及台灣流行音樂龍頭KKBOX旗下集團KKLIVE合作，將舉辦10場虛實整合演唱會，首發將由9月11日靈魂沙發打頭陣，《潮流新聲On Live》系列單元將於9月22日起連續三周的每周三登場，分別由甫獲金曲新人獎的?te壞特、李浩偉及李芷婷帶來演出。

文化部長李永得說明，疫情之下表演藝術受到海嘯等級的衝擊，政府雖然有紓困，但不是長期計畫且杯水車薪，重要的還是要有舞台，流行音樂產業專家建議規劃線上收費直播演出，這類的線上演出技術已相當成熟，文化部將會提供相當補助。

李永得引用聯合國教育、科學及文化組織5月報告表示，各國在疫情之下藝文產業的未來要重視數位化及投資數位基礎建設，虛實整合演唱會意味現場依舊有上萬的觀眾，線上也有幾萬觀眾同時收看；另外，文化部的積極性紓困協助表演團隊進行線上直播收費演出或相關的人才訓練。

KKLIVE總經理黃振峰出席今日記者會表示，疫情對於流行音樂演出影響極大，透過與文化部合作，促進音樂人與業者看到更多機會，進而投入更多資源在線上內容發展，對流行音樂產業帶來新的發展契機。

黃振峰提及，8月28日剛舉辦完線上演出的八三夭，總共售出超過1.1萬張門票，首播當晚吸引超過9,000人同時在線觀看，透過KKTIX Live（原KKTIX虛擬場館）播出平台整體演出順暢。

黃振峰認為，習慣做大型演唱會的藝人若要轉型線上，首要先克服心理層面的挑戰，至於票房收益部分，則要考量粉絲的接受度，並在數位影像等製作上有所取捨。

針對數位演出版權問題，黃振峰提醒，所有的創作都有不可取代的價值，平台建立保護機制預防畫面截圖側錄。

此外，八三夭該場線上演出邀請到張震嶽及告五人擔任嘉賓，部長分享參與心得，「很放鬆！猶如在現場看」，他使用平板連接家裡音箱收看，和太太邊看邊配紅酒十分享受，並且對直播及拍攝技術讚譽有加。

將於9月22日演出的李浩偉分享，先前已在家舉辦小型直播音樂會的經驗，現場演出較能和觀眾連結，線上則能專注個人表現，且撇除場地限制可以玩比較多變，這次將於線上演唱會發表新曲作為小驚喜。

文化部提醒，「積極性藝文紓困補助」自即日起至9月22日截止，申請須知詳見文化部官網「紓困振興及積極性藝文紓困專區」，如有流行音樂線上售票演出類別補助問題，請洽詢02-8512-6417蔡小姐。

SoulFa靈魂沙發《Slumber Days沉睡時光》線上演唱會

演出時間：9月11日（六）19:00

播映平台：KKTIX Live

售票連結：https://kklivetw.kktix.cc/events/soulfa0911

《潮流新聲On Live》線上演唱會

演出時間

9月15日（三）20:00 ?te 壞特

9月22日（三）20:00 李浩瑋

9月29日（三）20:00 李芷婷

播映平台：KKTIX Live

售票連結：https://kkboxtw.kktix.cc/events/onlive2g4g