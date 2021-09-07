【塔利班執政下的校園】阿富汗重啟大學 教室內窗簾隔離男、女學生

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）掌控阿富汗地區的塔利班政權日前向外界保證女性可接受教育，不過在部分學校中可以看到，同一間教室的男、女學生被用窗簾隔開，甚至有些學校以不同教室、分開授課的形式隔絕男性與女性。

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）於八月中攻陷阿富汗首都喀布爾（Kabul），至今幾乎完全掌控阿富汗地區。自1996年到2001年，塔利班政權一向因主張伊斯蘭教律法而規定女性不得受教育及工作，不過為了讓外界更加認同其執政，塔利班高等教育代理部長哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）8月30日時承諾將允許女性接受大學教育。

根據路透社，當地學生已經開始重返大學，透過社群媒體上的照片可以看到，男性與女性可在同一間教室上課，不過中間設有一片窗簾，將雙方簡易地阻隔開來。

在阿富汗最大的城市喀布爾、赫拉特（Herat）和坎達哈（Kandahar）的大學裡，男性與女性則是分開授課，兩方被分配在不同的教室和不同的區域，且女性被禁止進入校園內的某些特定區域。

路透社報導，喀布爾大學一名21歲女學生表示無法接受教室中設置窗簾將男、女隔開的做法，她感嘆，當她進入教室時感覺非常糟，好像校園教育又倒退了20年一般，因為在塔利班掌權之前，男、女學生僅分開坐，而沒有實體的區隔在彼此之間。

阿富汗地區一個私校聯盟甚至流傳關於課程恢復的相關規範，規定女學生必須穿著頭巾，從不同的入口進入校園。該規範也指出，學校應要聘用專門教導女學生的女老師，以進行男、女分開授課。