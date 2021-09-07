中國重手管制電玩 電競業如遭電殛 選手一周只能玩三小時？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為了杜絕年輕學子沉迷「精神鴉片」網路遊戲，中共大力整飭電玩產業，未成年玩家哀鴻遍野，社會面的衝擊尚難估量，但向來傲視全球的中國電競市場，已然烏雲罩頂。

根據新規，未成年人只能於周五、周六、周日與法定假日的晚間8時至9時上網玩手遊等電玩遊戲。禁令公布後的首周末，各大遊戲伺服器就因流量瞬間暴增而崩潰，青少年欲哭無淚。亦有玩家鑽實名制漏洞，租借成人帳號來大玩特玩，亂象紛陳。

禁令意在預防網路遊戲成癮，但路透報導，中國是全球最大電競市場，約有五千支電競隊，此舉不啻為該產業敲響喪鐘。舉例而言，上海的RW（Rogue Warriors）戰隊選手每日從11時開始「練功」，有的一天玩上15小時，禁令一出，選手頓失生機。

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18歲以下的學子，一周通常只能玩三小時，但頂尖電競選手多半是在青少年時期嶄露頭角而「出道」，二十多歲便退休，期間訓練強度有如奧運體操與跳水選手。中國知名英雄聯盟職業選手蘇漢偉（遊戲ID為Xiye），就是14歲被發掘，16歲加入戰隊。

新規定儼然扼殺了年輕學子想成為職業電競手的願景，也重傷靠舉辦直播賽事營利的電競公司。據官媒人民日報，中國電競粉絲高達四億人，顧問公司iResearch則估計，去年電競市場達到1,470億人民幣的規模。

一名不具名的電競俱樂部主管表示，頂級玩家通常頗有天賦，在加入戰隊前不一定需要長時間練習。另一種玩家，則需靠苦練才能臻於顛峰。無論何者，都可能因新規而難以發揮潛力，喪失獲得青睞的機會。