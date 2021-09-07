台灣9/7新增本土8例 新北市幼兒園群聚新增5例 年齡最小1歲

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增12例新冠肺炎確定病例，分別為8例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增8例本土個案，為1例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，發病日介於今(2021)年9月1日至9月5日，個案分布為新北市7例、臺北市1例；其中6例為已知感染源，1例關聯不明，1例疫調中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。



指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自印度(案16147)、日本(案16148)、馬來西亞 (案16149)及賴索托(案16156)入境，入境日介於8月13日至9月5日；詳如新聞稿附件。



指揮中心統計，截至目前國內累計2,849,565例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,832,159例排除)，其中16,047例確診，分別為1,444例境外移入，14,550例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計837例新冠肺炎死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。