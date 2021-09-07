最後抵抗省份淪陷 塔利班控制阿富汗全境

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）在塔利班軍隊進入阿富汗首都喀布爾後，雖然中央政府已經垮台，總統甘尼(Ashraf Ghani)也流亡海外，還是有部分民兵組織與前政府的殘軍在進行零星的抵抗，然而，昨(6)日卻傳出，剩下未被塔利班佔領的最後一個省份，其首府也淪陷的消息。

在美國宣布撤軍後，塔利班在阿富汗全境發動猛烈的攻勢，而隨著首都喀布爾於8月15日淪陷，全國34個省份中僅剩喀布爾外圍的潘傑希爾省(Panjshir) 未被攻佔。該省雖是所有省份中面積最小的一個，由於其地勢複雜、多山而易於民兵躲藏，自1980年代蘇聯入侵以來就一直是反抗勢力的重要據點，就連塔利班也無法輕易拿下。

雖然昨日塔利班在網路上發布了一部他們的士兵在潘傑希爾省升起塔利班旗幟的影片，表示阿富汗內戰已真正落幕，前身為北方聯盟的民兵組織「民族抵抗陣線」(NRF)則駁斥此一說法，宣稱他們仍握有該省所有關鍵戰略位置並隨時準備重返戰場，直到正義與自由回歸他們才會停止作戰。

NRF一方面則譴責國際社會給予塔利班承認，讓他們增加政治與軍事信心，另一方面呼籲阿富汗人響應號召，共同發起「全國反抗運動」，為阿富汗的尊嚴、自由與繁榮而戰。

BBC分析指出，潘傑希爾省因為多山而擁有豐富的山谷、裂谷與洞穴地形，這些地方是游擊隊的絕佳藏身處，塔利班可能掌握了該省首府與主要幹道，但是反塔利班民兵可能仍蟄伏在那些只有當地人知道的隱蔽之處中，知名的「北方雄獅」馬蘇德 (Ahmad Massoud) 之子也在等待著反擊的機會。

然而，不管潘傑希爾省是否已經全境淪陷，塔利班取得意義重大的勝利已經是無可否認的事實，其發言人Zabihullah Mujahid表示，所有重要的決策都已經出爐，僅剩細節還在討論中，塔利班已做好統治阿富汗的準備。

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