捍衛女性墮胎自主權 美國司法部將保護德州婦女免於迫害

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國《德州心跳法案》1日正式生效，懷孕超過6週的婦女將無法自由選擇墮胎，週一（6日）美國司法部表示，無法容忍該法案迫害懷孕婦女，將提供以聯邦法律為基礎的所有協助。

《德州心跳法案》規定當地女性若懷孕6週則不可墮胎，甚至是遭性侵害或亂倫都不可以將小孩拿掉，更不合理的是，此法案不只剝奪婦女的身體自主權，更賦予普羅大眾向墮胎婦女或協助墮胎機構進行檢舉及提告的權利。

由於美國最高法院未及時採取緊急阻擋行動，讓該法順理成章上路，引發總統拜登、美國司法部，以及許多民間大型企業反彈，紛紛宣告將捍衛德州女性權益。

根據路透社，美國聯邦司法部長嘉蘭德（Merrick Garland）週一表示，根據美國1994年的《自由進入診所法》(Freedom of Access to Clinic Entrances Act, FACE Act)，保障人與機構都可以尋求或提供生育健康服務，此外，1973年美國最高法院亦通過「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）最終判決，讓全美50州推動墮胎合法化。

因此，嘉蘭德強調，美國司法部將盡全力協助德州女性不被該法案壓迫，並會緊急尋求可以挑戰該法案的所有可能性，以保護婦女和其他人的憲法權利。

不只是美國總統拜登及聯邦政府強烈反對《德州心跳法案》，像是美國網路叫車服務公司Lyft（來福車)）和Uber（優步），以及域名管理公司GoDaddy都出面以實質行動抵制該法案。根據CNN報導，Lyft和Uber已成立法律辯護資金，協助未來可能因乘載婦女前往墮胎而被檢舉提告的司機，而GoDaddy則出手下架德州墮胎告密網站。