秋後算帳阿富汗撤軍！布林肯將面對美參議院怒火

美國國務卿布林肯9月14日將出席參議院外委會舉行的聽證會，說明阿富汗撤軍問題。（圖／（美國國務院提供） 美國國務卿布林肯9月14日將出席參議院外委會舉行的聽證會，說明阿富汗撤軍問題。（圖／（美國國務院提供）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導 ）美國自阿富汗倉促撤軍，引發內外批評聲浪。美國參議院外交委員會如今秋後算帳，國務卿布林肯恐將獨自出席，面臨猛烈炮火。

國會山報報導，國務卿布林肯（Antony Blinken）將於9月14日，以證人身份出席參議院外交委員會（United States Senate Committee on Foreign Relations）舉辦的聽證會，就阿富汗撤軍過程向議員們交代。這是撤軍風波後首場有拜登政府官員出席，關於該議題的公開國會聽證會，目前尚不知是否有其他官員一併列席。

報導指出，這場聽證會將可能是國會對拜登政府官員冗長的公開質詢的開端，因撤軍行動中有太多疑問，包含對塔利班收復政權時間的錯估、美國扶植的阿富汗政府迅速崩解而白宮措手不及、。

而國務院在5日更針對多架飛機無法駛離阿富汗的報導，回應說沒有「可靠手段」來確認塔利班是否阻止搭載美國公民及阿富汗盟友的飛機離開當地。

民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）8月17日曾就阿富汗議題發布聲明，批評失敗的撤離行動是「明顯的政策執行與情報缺失」導致。

梅南德茲在聲明中指出，外委員將繼續履行監督作用，就美國對阿富汗的政策舉行聽證會，包括川普政府與塔利班間充滿瑕疵的談判，以及拜登政府在美國撤軍的執行的種種缺陷。

梅南德茲還指出，委員會將尋求這些問題的全面說明，並評估阿富汗國防和安全部隊為何如此迅速地潰敗。他強調，國會被反復告知，阿富汗的部隊能夠勝任這項任務。

梅南德茲表示，「美國和阿富汗人民顯然沒有被告知，關於阿富汗國防和安全部隊能力的真相，他們應該得到答案。」