〈財經主筆室〉國際通膨壓力快炸鍋 台灣能夠置身事外？

主計總處公布8月消費者物價指數（CPI）年增率 為2.36%，突破2%的通膨警戒線；至於與民生密切相 關的8月重要民生物資CPI年增率為2... 主計總處公布8月消費者物價指數（CPI）年增率 為2.36%，突破2%的通膨警戒線；至於與民生密切相 關的8月重要民生物資CPI年增率為2.98%，較7月 2.99%略為收斂，但仍處在偏高水準。圖為消費者在 賣場仔細選購商品。 (來源 中央社)

五倍券加碼戰是否會造成通膨，引發正反兩面不同聲音的爭論， 但全球通膨壓力越來越嚴重事實， 卻成為世界主要經濟體目前相當擔憂的問題， 台灣有可能躲過國際通膨所帶來的影響嗎？ 以台灣與國際間貿易往來的密切，似乎很難完全排除在外？

通膨到底是已經發生，還是僅只是疑慮呢？ 最近國際間公佈的一些數字， 讓人擔心通膨發生可能性真的越來越大，而根據各國公佈的最新CP I消費者物價指數來看，即使通膨目前還未真正發生， 但可以確定的是，通膨目前的確正在持續升溫中。

首先，繼7月上漲2.2%之後，歐元區19國的消費者物價指數（ CPI）在8月份再漲3%，超越市場預估的2.7%， 並且遠遠超出歐洲央行2%的目標， 這些數字可能會讓歐洲央行感到不舒服； 歐洲央行已經多次提高今年的通膨預測， 但實際數字還是超過其預測，預估價格增長可能在11月才會達到峰 值，歐洲央行可能會面臨越來越大的公眾壓力，要求解決通膨問題。

其次，美國全國房地產經紀人協會（NAR）發布報告指稱， 今年第二季單戶型成屋價格中值較去年同期上漲23%， 至歷年最高點的35萬7,900美元， 創下美國住宅價格最高漲幅紀錄，183個都會區中，有94%報告 房價兩位數成長，比重高於第一季的89%。

美國房價續創新高，房市榮景意味著租金也即將爆炸式上揚， 聯準會經濟學家就提出警告，租金通膨未來幾年將加速， 若房屋價格不斷上漲，食品、其他物品持續上漲， 工資上漲的壓力就會增加。 專家指出通貨膨脹絕對不只是一個暫時性的問題，市場對聯準會（F ed）暫時性通膨的論調抱持著懷疑態度。

彭博資訊7月報導指出，台灣今年第一季房價飆漲創下近6年之最， 雖然目前因新冠疫情進行軟封鎖， 一些新的抑制房價政策也減緩成交速度以及漲幅， 但房價下跌空間有限，主要是原料成本上升，建築工人短缺， 低利率和申請房貨容易，降低了買房障礙，年底前的房市依然看好， 台灣房地產市場今年底房價可能繼續攀升到歷史新高。這也意味著， 房價飆升將開始推高租金，進而使整體通膨上升。

台灣主計總處公布的7月消費者物價指數(CPI)年增率為1.95% ，漲幅較6月擴大，而與民生息息相關的17項重要民生物資平均C PI則年漲3.01%，創下逾2年半最大增幅。今年5月CPI年 增率攀上2.47%的波段新高，外界憂心通貨膨脹山雨欲來，儘管 6、7月均回落至2%以下，7月CPI年漲1.95%， 也是相當高的水準。但台灣央行仍表示，下半年物價上漲壓力仍在， 但目前尚無通膨現象。

一場疫情打亂全球供應鏈，近期運價瘋漲， 恐炸開通膨壓力鍋，但為何包括美國聯準會、歐洲央行， 和台灣的央行首長們都說，「只是近期疫後的短期現象，過了就好」 ，政策利率都沒有立即調整的跡象？

不過，南韓央行（BOK）日前宣布決議升息一碼， 成為第一個脫離超低利率的亞洲主要經濟體， 反映寬鬆政策已使需求過熱，南韓接下來會不會進一步收緊政策， 以及其他國家央行是否會跟進撤除疫情期間實施的貨幣刺激， 值得進一步觀察。

五倍券各縣市政府搶加碼，是否會造成通膨？ 雖然經濟學者有不同看法，但一般認為， 台灣目前通膨的確有升溫趨勢， 但與這次五倍券比較沒有那麼直接關聯， 以通膨來考量五倍券的負面效果，似乎不用如此的緊張， 只是通膨本來就是台灣目前得面對的一個重要經濟議題， 政府在積極振興的同時，如何不把振興變成通膨，必須得謹慎以對。