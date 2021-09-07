【愛國者治港?!】港府要求宣誓效忠「基本法」 香港260名泛民區議員請辭

香港區議員10日起陸續宣誓遵守基本法及效忠特別行政區，至今已有260名泛民主派區議員請辭。（中新社） 香港區議員10日起陸續宣誓遵守基本法及效忠特別行政區，至今已有260名泛民主派區議員請辭。（中新社）

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港區議員預定於10日起陸續宣誓遵守基本法及效忠特別行政區，但至今已有260名泛民主派區議員自行請辭。

行政長官林鄭月娥今天(7日) 早上向媒體說，當局今天起將會向區議員發出宣誓邀請信，要求他們依法進行宣誓。

她說，截至4日，已有260名區議員自行請辭，另有6人被褫奪議席，餘下211人將獲邀請宣誓，首批人預定10日宣誓。

區議會是香港地方級議會，負責就地方事務比如衛生、道路等設施向政府提供意見。當局幾個月前修訂法規，要求區議員必須宣誓遵守基本法和效忠特區。

中央社引述行政長官林鄭月娥說，未能宣誓者將會即時喪失議席。

7月份星島日報曾報導，當局將會向400多名區議員發信，要求他們進行相關宣誓，並會列明符合宣誓資格的條件。

報導表示，外傳將會有超過200名泛民區議員因為不合資格而會被褫奪議席，當局並將會追討他們就任一年半以來的薪津，估計每人的追款額達到港幣百萬元。但宣誓前已請辭的人不在追討之列。

2019年「反送中」運動爆發後，許多區議員參與其中；在同年底的區議會改選中，支持「反送中」的泛民派挾著「反送中」運動的高漲民意，在452席中拿下歷來最多的388個（85.9%）直選議席。

該次選舉後，港區國安法於2020年7月實施，當局其後修訂香港公職人員宣誓條例，規定區議員須宣誓擁護基本法和效忠香港，隨後有超過30名泛民區議員請辭，原因包括拒絕宣誓。

基本法原本只規定行政長官、主要官員、立法會議員和法官宣誓擁護基本法和效忠特區，並未要求區議員作出類似宣誓。

泛民勝出區議會選舉後，各區議會不時出現一些「港獨」標語和言行。之後，港府把宣誓擁護基本法的要求延伸至全體公務員和區議員。

政府發言人宣稱，相關條例對維護香港的憲制秩序、進一步確立「愛國者治港」原則有重大意義，有利「一國兩制」行穩致遠。

據悉目前自行請辭的260名區議員都是泛民議員，部分請辭的原因是拒絕宣誓；有人擔心，即使宣誓後仍會因為過往的言行而被褫奪議席，不如提前請辭。

依據法令，區議員宣誓後仍被褫奪議席的話，將要交還上任以來的薪金，但如果在宣誓前自行請辭的話，就不必交還薪金。

即將宣誓的211名區議員中，部分屬於泛民陣營，外界關注這些人宣誓後，是否仍會因為過往的言行而被褫奪議席。

【愛國者治港?!】港府要求宣誓效忠「基本法」 香港260名泛民區議員自行請辭