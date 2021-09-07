2歲以上孩童接種新冠疫苗 古巴獨步全球

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）為在學校重新開放前讓兒童獲得保護力，古巴於當地時間5日，成為全球首個開放2歲以上兒童施打國產新冠疫苗，該疫苗尚未獲得世界衛生組織（WHO）認可。

法新社報導，擁有1120萬人口的古巴自去年3月以來學校大多為停課狀態，儘管中途曾一度復課，然今年1月起又再度停課。9月5日為新學期第一天，孩子們在家中透過電視節目學習，因為當地家庭大多沒有網路。古巴當局決議讓兒童在重返校園前先施打疫苗。

該國已完成國產疫苗「阿布達拉」（Abdala）和「主權」（Soberana）針對未成年人的臨床實驗。在本月3日，已展開12歲以上的孩童的疫苗接種作業。而自5日起，在該國西恩菲哥斯省（Cienfuegos）開始為2歲到11歲群體配發疫苗。

古巴是拉丁美洲首個自主研發新冠疫苗的國家，其國產疫苗尚未經過國際科學同儕審查。該疫苗採重組蛋白技術（recombinant protein technology），和美國的諾瓦瓦克斯（Novavax）和法國的賽諾菲（Sanofi）疫苗技術相同，而上述兩支疫苗都在等WHO批准。

除古巴率先開放2歲以上孩童施打疫苗，智利當局也在當地時間5日批准為6歲到12歲的孩童施打中國科興（Sinovac）疫苗。中國、阿拉伯聯合大公國和委內瑞拉等國家已宣布，計畫讓更年幼的孩童接種疫苗。

自新冠疫情爆發，古巴約有5700人染疫身亡，其中近半數集中於上月；全國累計確診案例已達69萬例，其中近1/3為上月發現確診。