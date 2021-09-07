讓世界看見台灣之美！阿里山觸口遊客中心榮獲 2021 Muse Design Awards銀獎

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）阿里山觸口遊客中心今年重新整修時，將當地六大主體融合於設計中，同時融入人與生態環境間應保有的尊重和永續性，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處將其提報參選「2021 Muse Design Awards」設計競賽，在全球 4,876 件參賽作品中脫穎而出，於室內設計 (Interior Design) 類別奪得銀獎。

阿里山管理處處長洪維新表示，觸口遊客中心於今年重新整修時，將阿里山六大主體鐵路、生態、原民、浪漫、茶及咖啡，以更貼近遊客特性方式呈現並結合產業推展區、休息空間及旅遊諮詢區等，以原創插圖、多媒體裝置及實物模型設計形式展現。此次得獎殊榮，感謝2021Muse Design Awards的肯定，向世界傳遞台灣各地的美，也讓世界看見臺灣。

此外，觸口遊客中心更將既有的展示品升級，並新創加入光影生態櫥窗，集結阿里山特有生態如山椒魚、貓頭鷹、阿里山鴝及白面鼯鼠及藍腹鷴等，若隱若現，當人們想要近距離觀看時，藉由玻璃板的特殊結構讓視覺受影響而看不清楚，只有退後、遠離才能看得更清楚，藉以呼應人與生態環境的關係，人類尊重生態才能維護生態自然環境的完整性和永續性。

遊客中心的另一個亮點是剪影森林互動區，其靈感來自1965年的作品“Le Blanc Seing”由藝術家勒內·馬格利特 (René Magritte) 創作。該遊客中心遵循超現實主義的形式，對現實的軀體、影子、山、森林等元素進行解剖、錯位和重構，讓阿里山的意象超越現實，在與現實的互動中產生新的感官詮釋。

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照片來源：阿里山觸口遊客中心提供

照片來源：阿里山觸口遊客中心提供

剪影森林互動區。(照片由阿里山觸口遊客中心提供)