氣候變遷又一樁 紐西蘭迎來最暖冬季

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）極端天氣造孽，這回輪到誰？甫過完冬天的南半球紐西蘭，創下了歷來最暖冬季，不意外地，矛頭又指向了氣候變遷。

根據美聯社，紐西蘭6至8月均溫為攝氏9.8度，較去年高出0.2度，也比長期均溫高出1.3度。科學家自1909年開始追蹤紐國溫度趨勢，而近年來暖冬則成了常態。

紐西蘭國家水資源和大氣研究機構（National Institute of Water and Atmospheric Research）氣象專家Nava Fedaeff指出，除了氣候暖化，今年造成暖冬的因素還包括來自北方的暖風與以及海水溫度上升。

其中一項根本問題是二氧化碳濃度升高，紐西蘭已從50年前的320 ppm（百萬分點濃度）升至如今的412 ppm。

冬季溫度過高，導致低海拔地區降雪量低於平均值，而隨著融雪減少，接下來幾個月，河流水位恐降低，影響農作物灌溉。此外，各種極端天氣型態也有增多之勢，洪災與旱災紛陳。短期來看，紐西蘭牛羊畜牧業或許會因牧草生長季延長而受益，但長期而言，自然生態體系被打亂，恐使更多物種瀕臨滅絕。

在氣候變遷挑戰上，紐西蘭遭詬病口惠實不至，未能採取行動朝減排努力，如今政府承諾2050年達到碳中和，總算有所進展。專家指，紐西蘭有著得天獨厚的天然資源，應善加利用風力、水能與太陽能，發展再生能源，成為全球綠能的領頭羊。



紐西蘭奧克蘭市西北庫姆（Kumeu）鎮暴與釀災（圖／AP）