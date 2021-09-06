全國首次2021 Schools Challenge暑假營隊在新北

新北市10所偏鄉國中生參與全國首次辦理「2021 The Schools Challenge 學校挑戰賽：永續水任務」，用STEAM行動專案解決在地問題。 暑假為期6週全線上營隊，由教育局與美商摩根大通集團(J.P. Morgan)及人禾環境倫理發展基金會共同合作辦理，昨(5) 日下午舉行線上頒獎典禮。新北市三芝國中脫穎而出獲得最佳STE AM獎，深坑國中則獲得最佳水神獎，超群亮眼奪得評審青睞。

教育局張明文局長表示，感謝20多名大專輔導員、65位企業界導 師和各校的指導老師近百位夥伴，讓10所偏鄉國中生與企業學習S TEAM知能及團隊合作的精神， 提出改善在地水環境問題解決方案。孩子們用新北市STEAM核心 價值，關注在地水環境、主動發想實作並解決問題。

本次挑戰賽首次在臺舉辦，第一年邀請新北市10所偏遠國中參加S TEAM專題，共同探討學生在地生活的水環境議題。 美商摩根大通集團台灣區營運長汪慧玲表示， 孩子們提出充滿創意提案，而大家討論的歷程令人好生感動， 方案最大意義在於學生們能自發自主的解決問題，期待能扭轉現況， 改善環境。

獲得最佳STEAM獎的三芝國中為解決暴雨災害問題， 研發出雨量偵測與示警系統方案。學生江承懋表示， 若累積單位時間內雨量到達警戒值，就會發送訊號給手機， 再利用寫出的手機app 達到示警的效果。很開心受到評審賞識，自己也成長很多， 討論的過程獲益匪淺。 獲得最佳水神奬的深坑國中則為景美溪的污染防治發聲， 透過深度訪談里長，並取得商圈店家願意協力做污染防治的回饋， 也是令人讚嘆。

另外，貢寮國中林思婕同學表示， 貢寮梯田一直遭受到福壽螺等外來種的干擾，影響農民的收成， 這次研究決定改善這種既無效率有破壞環境的現況， 雖然這次沒有得獎，我們還是會持續努力探討環境議題。

其他優秀的方案還包含尖山國中水資源議題推廣、 平溪國中的生活提案、萬里國中的水質調查，以及石門、欽賢、 坪林、柑園四所國中進行不同資源進行再利用探討。

教育局表示，新北市積極推動STEAM教育，108年成立全國唯 一矽谷級STEAM大聯盟總部、109年成立STEAM跨域輔導 團，並於9月9日開始進行夢想推手第三屆STEAM訓練營並完成 300位種子教師的培訓。未來會持續透過產官學合作推動STEA M教育，也許這個夏天孩子們萌芽的想法可以改變不可能， 未來讓三芝居民不受水災影響、坪林魚群不受油漬污染、 貢寮水稻免去福壽螺傷害，期待新北學子發光發熱的表現。

照片來源：新北市教育局提供