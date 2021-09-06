全國首次2021 Schools Challenge暑假營隊在新北

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
新北市10所偏鄉國中生參與全國首次辦理「2021 The Schools Challenge 學校挑戰賽：永續水任務」，用STEAM行動專案解決在地問題。暑假為期6週全線上營隊，由教育局與美商摩根大通集團(J.P.Morgan)及人禾環境倫理發展基金會共同合作辦理，昨(5)日下午舉行線上頒獎典禮。新北市三芝國中脫穎而出獲得最佳STEAM獎，深坑國中則獲得最佳水神獎，超群亮眼奪得評審青睞。
教育局張明文局長表示，感謝20多名大專輔導員、65位企業界導師和各校的指導老師近百位夥伴，讓10所偏鄉國中生與企業學習STEAM知能及團隊合作的精神，提出改善在地水環境問題解決方案。孩子們用新北市STEAM核心價值，關注在地水環境、主動發想實作並解決問題。
本次挑戰賽首次在臺舉辦，第一年邀請新北市10所偏遠國中參加STEAM專題，共同探討學生在地生活的水環境議題。美商摩根大通集團台灣區營運長汪慧玲表示，孩子們提出充滿創意提案，而大家討論的歷程令人好生感動，方案最大意義在於學生們能自發自主的解決問題，期待能扭轉現況，改善環境。
獲得最佳STEAM獎的三芝國中為解決暴雨災害問題，研發出雨量偵測與示警系統方案。學生江承懋表示，若累積單位時間內雨量到達警戒值，就會發送訊號給手機，再利用寫出的手機app 達到示警的效果。很開心受到評審賞識，自己也成長很多，討論的過程獲益匪淺。獲得最佳水神奬的深坑國中則為景美溪的污染防治發聲，透過深度訪談里長，並取得商圈店家願意協力做污染防治的回饋，也是令人讚嘆。
另外，貢寮國中林思婕同學表示，貢寮梯田一直遭受到福壽螺等外來種的干擾，影響農民的收成，這次研究決定改善這種既無效率有破壞環境的現況，雖然這次沒有得獎，我們還是會持續努力探討環境議題。
其他優秀的方案還包含尖山國中水資源議題推廣、平溪國中的生活提案、萬里國中的水質調查，以及石門、欽賢、坪林、柑園四所國中進行不同資源進行再利用探討。
教育局表示，新北市積極推動STEAM教育，108年成立全國唯一矽谷級STEAM大聯盟總部、109年成立STEAM跨域輔導團，並於9月9日開始進行夢想推手第三屆STEAM訓練營並完成300位種子教師的培訓。未來會持續透過產官學合作推動STEAM教育，也許這個夏天孩子們萌芽的想法可以改變不可能，未來讓三芝居民不受水災影響、坪林魚群不受油漬污染、貢寮水稻免去福壽螺傷害，期待新北學子發光發熱的表現。
照片來源：新北市教育局提供