9/10廢漁網回收教育訓練說明會報名正式開跑 歡迎漁民朋友踴躍參與!

新北市與海保署共同合作辦理之廢棄網具回收再利用計 畫，將於9月10日舉辦「廢漁網回收機制教育訓練暨說明會」， 向漁民宣導廢漁網回收的運作機制及重要性， 期望藉由持續性的源頭減量，減少漁業廢棄物， 改善對海洋環境的影響，歡迎漁民朋友透過淡水區漁會報名， 一起共襄盛舉。

據行政院全國海岸淨灘成果分析顯示， 廢漁網漁具及保麗龍為海漂垃圾的主要污染源頭。 新北市政府為減少廢棄漁網流入海洋造成汙染， 建置廢棄漁網暫置區， 並與海保署再度攜手辦理廢棄網具回收再利用計畫， 向漁民收購廢棄漁網，以減少廢棄網具流失。 廢棄漁網收購前須先經由漁民初步清潔，收購完成後， 再交由淡水第二漁港的回收中心細部處理， 最後將分類後之不可回收部分進行去化， 可回收部分則交由合格的回收再利用業者，讓廢棄漁網得以再製， 回到循環經濟系統。

109年新北市政府藉此計畫已成功收購23.075噸廢棄漁網， 超過原訂20噸目標值， 今年再度與海保署及淡水區漁會攜手合作延續此計畫， 回收目標量提高至30噸。希望透過教育訓練說明會之辦理， 加強漁民對廢棄漁網回收運作機制的了解， 及加深對海洋垃圾影響的重視。

執行本次廢棄網具回收計劃的淡水區漁會表示， 漁民漁作離不開漁網，然而， 老化或破損的網具近幾年因無人收購只能廢棄物形式丟棄處理， 不僅造成港區環境髒亂，漁民也無所適從。 感謝海保署及新北市政府的經費支援，讓廢棄漁網得以回收。 為了讓更多民眾瞭解漁網回收工作的重要性， 本次的教育訓練特別安排塑膠中心林沛樺講師來介紹廢漁網回收工作 及相關產品後續回收利用方式外， 也帶領大家到廢漁網工作區現場演練， 親身體驗與瞭解廢漁網材質及判斷方式， 歡迎所有愛海洋愛環境的朋友們報名， 一同來為台灣環境的永續盡力，一起守護愛海洋。

漁業處表示，為減少廢棄漁網具流入海中，除透過刺網實名制， 及定期的覆網清除工作外，109年辦理之廢漁網回收再利用計畫， 也獲得漁民的積極響應。今年再度延續此計畫， 並辦理廢漁網回收機制教育訓練暨說明會， 強化漁民對回收運作系統的了解，也加強宣導環保及循環經濟的概念 ，落實海洋保護，減輕海洋生態負擔。