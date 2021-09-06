土銀信託2.0 首創樂齡安居結合長照機構信託整合服務

土地銀行長期以來致力推展信託業務，於不動產信託及證券化業務均居業界龍頭地位，近年來面對高齡社會來臨，配合金管會推動「信託2.0計畫」，以信託為核心引擎，打造創新多元信託產品。自今年起土地銀行運用其不動產專業銀行優勢，響應信託2.0政策「推動在地安老，打造友善住宅」之願景，推出「樂齡安居信託整合服務」業務。

「樂齡安居信託整合服務」係結合建商與地主之需求，與社福團體、安養機構及醫療機構等跨業合作，為業者與長者提供全方位融資及信託規劃，在今年落成開幕之「永進長照社團法人附設善美得綜合長照機構」即為一例，該機構鄰近臺中高鐵站及烏日捷運站，提供專業日間照顧及全日型照護服務，其完善的照護設備及戶外活動空間廣受長者好評，全案係宥展開發有限公司向教育部承租學產土地開發興建，土地銀行提供融資並搭配「租賃權信託」架構，地上建物興建完工後出租予善美得綜合長照機構營運，建物所有權信託移轉予土地銀行至租賃期間屆滿，日後若入住長者有財產管理需求，亦可提供信託規劃。上開案例由土地銀行提供信託及融資服務，結合建商及長照業者等機構進行跨業合作，發展創新之「異業結盟多元安養信託」業務，提供相關諮詢及規劃，以擴大安養信託照護層面，體現土地銀行發展全方位信託服務之願景。

為因應我國經濟情勢與社會型態轉變，土地銀行投入相當資源培育信託專業人才，積極推廣安養信託績效卓著，已連續5年榮獲金管會評鑑為辦理安養信託績優銀行。土地銀行除持續辦理「高齡者及身心障礙者安養信託」及「社會福利公益安養信託」外，配合金管會「信託2.0計畫」，對內以信託為核心引擎，整合內部資源研發創新多元商品與服務；對外以專業分工跨業結盟合作發展全方位信託業務，積極拓展信託新市場及開發新產品，以創意及公益為目標，善盡企業社會責任並貼近客戶需求。