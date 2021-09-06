台灣證交所：上週外資在集中市場買超905.61億元 買超聯電22.79萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/8/30~2021/9/3）外資在集中市場總買進金額為4,883.77億元，總賣出金額為3,978.16億元，買超為905.61億元，另統計自2021年年初至9月3日止，外資總買進金額為15兆8,129.54億元，總賣出金額為16兆2,796.70億元，累計賣超為4,667.16億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆6,872.79億元新台幣，占全體上市股票市值的44.20%，較8月27日的23兆342.48億元新台幣，增加6,530.31億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進443,376千股，賣出215,507千股，買超227,869千股。

第二名：中鋼：買進189,428千股，賣出103,424千股，買超86,004千股。

第三名：台積電：買進156,679千股，賣出73,058千股，買超83,621千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進166,886千股，賣出219,937千股，賣超53,051千股。

第二名：長榮：買進90,858千股，賣出134,464千股，賣超43,606千股。

第三名：臺企銀：買進675,269千股，賣出716,849千股，賣超41,580千股。