新北市就有66家 供素食、蔬食者另一選擇 新北好日子愛心大平台待用餐擴增到593家

新冠肺炎疫情蔓延，不僅衝擊到百工百業， 許多底層家庭生活也受到影響。新北市長侯友宜發起「 好日子愛心大平台待用餐」，預計要召募1千家， 不僅要幫助餐飲小吃店復甦， 也希望至少讓20萬人次有需求者獲得溫飽。無獨有偶， 國際佛光會中華總會也發動「e起復蔬、全民相挺」， 以協助蔬食餐廳及相關產業e化，並邀社會大眾踴躍到「蔬食地圖」 的餐廳，或訂餐力挺、或發心捐餐、或享用待用餐，一舉多得， 預計全國5,000家素食地圖參與， 目前有390家蔬食餐廳加入，在新北市就有66家加入， 提供待用餐另項選擇，甚至還有兒童餐。

國際佛光會中華總會秘書長覺培法師表示，5月下旬， 國內疫情大爆發，佛光會率先提出以民間力量要從國外自購疫苗， 以供國內民眾緊急施打防疫，但因種種因素未能成行，因此轉而做「 e起復蔬、全民相挺」公益計畫。

覺培法師表示，此項計畫包含5個面向，從幫助蔬果產地的農民、 果民，到協助疏運的物流業者和通路，再到協助蔬食餐廳的復甦， 最後是讓有生活需求者可以享用待用餐， 同時激發善心人士加入捐餐行列，讓善的循環得以永續發展。

覺培法師說，「e起復蔬」結合佛光山慈悲社福基金會、 綠色公益基金會、人間福報等一起推動。在新北市部分， 位於三峽金光明寺和三重的滴水坊率先加入， 其他如知名的新店布佬廚房、土城鹿鶴園、中和明道素食、 崇德發蔬食、五股如是我聞、全國健康素食、來思齋素食店、 狀元殿、心悅素食、明道素食小館等共66家加入，提供最天然、 健康、營養的蔬食待用餐，甚至還有兒童餐，民眾只要鍵入「 蔬食地圖」即能找到，包括每天提供的待用餐份數和捐餐的份數。

社會局長張錦麗表示，新北市推出「好日子愛心大平台待用餐」 以來，截至9月6日，加入待用餐的店家已擴增到593家， 均一一標註在eFOOOD的待用餐地圖上，佛光會提供的「 e起復蔬」待用餐，是另一個素食、蔬食者的選擇， 其中在新北市就有66家， 歡迎更多民間力量一起投入待用餐的行列。