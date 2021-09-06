在美國，疫苗接種率最低的州正在面臨什麼狀況？

作為撒馬利亞救援會（Samaritan's Purse）一員的護理師 Kelly Sites ，形容重症病人染疫的痛苦模樣。（圖/... 作為撒馬利亞救援會（Samaritan's Purse）一員的護理師 Kelly Sites ，形容重症病人染疫的痛苦模樣。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）位於美國中南部的密西西比州，是目前全美疫苗接種率最低的州份，僅38%的完整接種了新冠疫苗，人們仍對疫苗感到抗拒，甚至拒絕戴上口罩，當地醫護人員已經感到無力且痛心。

在人口約三百萬人的密西西比州，僅有38%的人接種兩劑疫苗，是美國疫苗接種率最低的地區。密西西比州的居民拒絕承認自己生了重病，更屢次不戴口罩，企圖進入醫院，看著一位又一位不懂得照顧自己的病人進進出出，並讓當地的醫院超過承載量，密西西比州的醫護人員已感到力不從心。

Delta變種病毒大舉入侵美國後，疫苗普及率最低的密西西比州當地醫院、急診室，及加護病房都已經爆滿，許多病床已經被移到走廊上，病患必須在分流病房中被照護，醫護人員則是忙到沒時間接電話。

根據美聯社，密西西比州上週已有四位懷孕婦人因染疫離世，其中三名婦女經過緊急剖腹產後，發現嬰兒嚴重營養不良。

密西西比大學醫學中心祭出對策，原本該機構僅規定工作人員及學生可以在施打疫苗及配戴 N95 口罩間二選一，現在已改為必須接種過疫苗才能進入校園。

曾在全球疫情爆發後於義大利、美國加州等染疫熱區工作的護理師 Kelly Sites 表示，看著病人因為沒有接種疫苗而露出痛苦的表情，令她非常痛心，甚至許多病人無法開口表達自身苦痛。作為撒馬利亞救援會（Samaritan's Purse）一員的她，無奈表示，這是第一次她被派發到的災區就是自己的家鄉。