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一童上週曾到新北幼兒園上課　北市某公立幼兒園9/7預防性停課一天

台北市有1名小朋友之前曾到新北市這家幼兒園上課，後來又回到台北市的公立幼兒園上課，目前北市打算先讓這個公立幼兒園7日預防性停課一天，同時正在確認這名小孩有沒有被感染。

By 生活組, 台灣英文新聞
2021/09/06 17:52
一童上週曾到新北幼兒園上課　北市某公立幼兒園9/7預防性停課一天

（台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導）新北市某幼兒園爆發群聚感染，台北市長柯文哲今天(6日) 說，由於北市1名學童曾在此幼兒園上課，目前正在居家隔離安排採檢，這名學童在北市就讀的幼兒園明天(7日) 也將預防性停課一天。

台北市政府今下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲說，台北市前2週僅5例確診個案，案例很少，顯然疫情是在趨緩，但狀況隨時都會有變化，特別是在疫苗覆蓋率不足的狀態下，疫情隨時有可能反撲，一不注意局勢就會逆轉。

柯文哲指出，新北市有幼兒園老師感染COVID-19並傳染給8名學生與1名家長，現在整個警戒度馬上就要大幅提高，開始調查這8名學生的家長與兄弟姊妹有沒有在台北市上班、上課，有的話，恐怕居家隔離人數將會上升好幾百人。

柯文哲進一步表示，台北市有1名小朋友上週曾到新北市這家幼兒園上課，9/1開學後又回到台北市的公立幼兒園上課，目前打算先讓這個學校明天預防性停課一天，同時正在確認這名小孩有沒有被感染，如果是陰性就繼續隔離觀察至少14天；萬一被感染的話，恐怕整個公立幼兒園所有人都要被隔離。

柯文哲說，雙北生活圈，台北市與新北市互相影響，大家住在一起、綁在一起，所以有關中秋節究竟能不能在河濱公園烤肉的問題，請大家稍安勿躁，畢竟疫情瞬息萬變，等下週一再公布。
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