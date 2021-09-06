薪火相傳！蔣渭水台語漢詩吟唱賽複賽現場　吟詠台灣前賢詩作

照片左起：傅恩弘、徐大年、李玉璽。（照片由Taiwan News後製) 照片左起：傅恩弘、徐大年、李玉璽。（照片由Taiwan News後製)

（台灣英文新聞/林靜怡 雲林採訪報導）今年適逢「台灣文化協會」成立100週年，為了喚醒大眾對保存台灣本土語言的重視，第一屆「蔣渭水台語漢詩吟唱賽」複賽4日移師雲林百年古厝三秀園進行，並安排台語漢詩名師黃哲永的親授弟子傅恩弘、徐大年及李玉璽等人，現場吟唱賴和、林獻堂、張禎祥等人的詩作，重現吟唱台語漢詩之美。

台語具含豐富的「八音」，蘊含古典詩詞的平仄韻律之美，保存更多唐宋古音元素。吟唱藝術更是一項風雅活動，可抒情、詠志，值得推廣學習。但台灣自1950年開始，因為政府實施「推行國語」政策，導致本土語言大量流失，也讓日治時代曾經鼎盛一時，達到300多個台語漢詩吟唱詩社的榮景不復存在。

義美文教基金會表示，承襲蔣渭水先生捍衛台灣的精神，期盼為台語漢詩吟唱藝術的推動盡一份心力，讓青年學子藉由比賽，廣泛接觸這項藝文活動，增進使用本土語言風氣，未來更期望將「客家語吟唱」納入比賽中，推廣台灣本土語言，紮下台灣的根本。

三秀園坐落於雲林縣大埤鄉怡然村，為全台僅見保存完整之日治時期私家園邸，占地一萬多坪，是當地望族陸豐張氏私產。老園主張禎祥生前喜好詩文，本身就是雲林有名的漢詩詩人，留下一千多首在自家庭園創作的台語漢詩作品。三秀園總監博恩弘，也是台語漢詩名師黃哲永的親授弟子之一，當日吟唱「傳心詞兄來信有感賦此以答」，全文詩如下：

正是艱難歷劫年，那堪又接寫愁箋。

君因落魄文章賤，我為多愁疾病纏。

未便遠方頻互慰，雖非同患合相憐。

雙溪重可為西席，好續當時詩酒緣。

李玉璽當日則吟唱林獻堂贈予葉榮鐘的詩「壬辰五月下旬大仁別莊喜少奇過訪」：

別來倏忽已三年，相見扶桑凱偶然?

異國江山堪小住，故園花草有誰憐?

蕭蕭細雨連床話，煜煜寒燈抵足眠。

病體苦炎歸未得，束裝須待菊花天。

徐大年則吟唱賴和的詩「乙卯元旦書懷」：

自自由由幸福身，歡歡喜喜過新春。

平生得意知何事，一世無憂能幾人。

閒陋半存寒士氣，癡獃還有少兒真。

近來一筆堪誇說，曾許無邪乙女親。

義美文教基金會主辦的第一屆蔣渭水台語漢詩吟唱賽，由立法院、教育部、文化部、雲林縣政府指導，台北市信民協會承辦執行，複賽選出20位參加10月2日在立法院舉辦的決賽，該活動旨在在強化台語傳承、提升文學修養、推廣吟唱藝術。

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