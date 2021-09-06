新北市板橋幼兒園群聚擴大！9/6增9人確診　案16129足跡曝光

新北副市長劉和然在下午的防疫記者會上說明，幼兒園的9名新增確診者都在板橋區，目前已送醫治療。(截圖自新北市防疫記者會) 新北副市長劉和然在下午的防疫記者會上說明，幼兒園的9名新增確診者都在板橋區，目前已送醫治療。(截圖自新北市防疫記者會)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）新北市土城夫妻昨（5）日確診，其中妻子是板橋某幼兒園老師，衛生局緊急匡列全園52人採檢和居隔，最新PCR結果今（6）日中午出爐，新增8名幼兒與1名家長確診。新北副市長劉和然在下午的防疫記者會上說明，這9名確診者都在板橋區，目前已送醫治療，並匡列接觸者123名，104人居家隔離中，感染源疫調中。

劉和然說，幼兒園老師的先生（案16128）確診後，CT值採檢24，老師（案16129）隔日確診後，CT值17，今中午12時多幼兒園篩檢結果出爐，新增9名幼童、家長確診，CT值分布在14.6至35.8之間，分布相當廣。

劉和然說，昨日共匡列幼兒園42名小朋友，今日發現另有5名隨班附讀幼童，總計47位學童，再加上10位教職員，以及附設課後安親班的18名學生和家長，共75位，已進行預防性居家隔離和採檢。

針對學生和教職員的PCR結果，劉和然表示，昨日匡列的42名學生，有40個結果出爐，分別是32名陰性、8名陽性；10名教職員中，為9位陰性、1人結果未出爐。

至於臨托部分仍在採檢中，結果一出來就會對外說明，目前採最高規格審慎處裡，確診者一率送醫，採檢中的師生、家長都送往防疫旅館進行居家隔離，不同棟的安親班學生和家長則採居家隔離。

劉和然再次呼籲教師、學生3點，第一、只要有任何症狀，希望師生充分說明，第二、有症狀不上課、不上班，第三善用社區篩檢站、市府提供的居家快篩劑。

指揮中心指揮官陳時中表示，由於該場域是幼兒園，且晚上還有安親班，是不同老師不同學生，不排除陽性個案可能會更多，因此呼籲新北市政府採較嚴格防疫，除了對上午的人員實施一家一家的匡列採檢外，晚上的人員也要同步進行。

另一方面，新北市衛生局也公布幼兒園老師的公共場所足跡。