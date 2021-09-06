友邦宏都拉斯留不住？ 左翼反對黨：執政將與中建交

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）外媒報導，台灣邦交國宏都拉斯左翼主要反對黨「自由重建黨」（LIBRE），其總統候選人卡斯楚今（6）日表示，若在11月的總統大選中獲勝，將與中國建立外交關係。

台灣友邦、拉美國家洪都拉斯（Honduras）今年5月曾因傳出急購疫苗又不得其門而入，因而要棄台投中，當時外交部火速澄清，並無此事，宏國後也與輝瑞簽署440萬劑疫苗採購合約，一解公衛危機。

路透社報導，宏都拉斯左翼主要反對黨「自由重建黨」（LIBRE）推舉的本屆總統參選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro），今日在首都德古西加巴（Tegucigalpa）舉行的記者會闡述政見，其中包含外交政策的轉變。

自由重建黨由前總統齊拉亞（Manuel Zelaya）領導，他在2009年的政變中，被軍方押解出境到哥斯大黎加，並被最高法院罷免總統職務，數月後才秘密返回宏國。如今該黨二度擁護齊拉亞的妻子卡斯楚爭奪大位。

宏都拉斯第6頻道也在臉書發文摘要卡斯楚的政見，其中一項為「立即開放與中國的外交與貿易關係」。現年61歲的卡斯楚立場鮮明，一旦勝選，台灣在拉丁美洲可能將失去一位盟友。

路透社指出，目前宏都拉斯並無可靠的選前民調，卡斯楚是否勝出，台灣是否能留住邦交國尚且是未知數。