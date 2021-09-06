9/20前台灣維持第二級疫情警戒　放寬高鐵、台鐵、遊覽車載客上限

指揮中心宣布，自今(2021)年9月7日至9月20日維持疫情警戒標準為第二級。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會） 指揮中心宣布，自今(2021)年9月7日至9月20日維持疫情警戒標準為第二級。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）