台灣9/6增9例本土新冠肺炎　新北市幼兒園群聚擴大　基因定序9/8出爐

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增16例COVID-19確定病例，分別為9例本土及7例境外移入；另確診個案中無新增死亡。其中9例本土個案皆與新北市幼兒園相關，分別為8名幼童和1名幼童的母親，基因定序結果最快後天出爐。

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指揮中心說明，今日新增9例本土個案，為5例男性、4例女性，年齡介於未滿5歲至20多歲，發病日介於今(2021)年8月28日至9月4日，個案分布均在新北市；9例均與新北市某幼兒園群聚相關。



指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至9月4日累計公布14,814位確診個案中，已有13,742人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.8%。



指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案均為男性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自甘比亞(案16130)、日本(案16131)及其他(案16132至案16136)入境，入境日介於8月23日至9月5日。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,035例確診，分別為1,440例境外移入，14,542例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。