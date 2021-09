【楊憲宏專欄】防疫是手段 回歸正常才是目的

美國福斯電視台主持人Tucker Carlson在8月底引述了一份最新的以色列70萬人的研究指出,感染新冠病毒而產生自然免疫力的人比打BNT兩劑疫苗的人,面對Delta 變種時,免疫力強13倍。這個報導引發震撼,因為與8月初美國CDC發佈的肯德基研究,完全相反。CDC的報告説,打疫苗得到的免疫力優於自然免疫力,面對Delta 變種時,CDC仍然要求已經得過新冠病毒感染的人,還是要去打疫苗,以防再次感染。

福斯電視台還專訪了一位學者,Dr. Marty Makary (a surgeon and professor at Johns Hopkins University School of Medicine),他雖然同意疫苗政策,但他支持以色列研究。他認為美國民眾已經有8成的人受到感染,如果這些人身上都已經具備自然免疫力,並不需再打疫苗,即使打疫苗有可能強化他們的免疫力。

他在專訪質疑説,在CDC網站上,對於水痘(chicken pox)疫苗接種,CDC還提醒大家「已經得過水痘的人,不需再打疫苗」。Dr. Marty Makary 強調,同樣是人類免疫系統,為什麼CDC對新冠病毒有不同的説法?

學術界現在也開始關注以色列研究的重要性,8月30日發表的文章指出「以色列的最新研究顯示,得過一次新冠病毒感染的人,身上的自然免疫力在對付新的Delta 變種時,保護力13倍强過打兩劑輝瑞-BNT疫苗的人」。

(A new study from Israel suggests immunity gained after recovering from a bout of COVID-19 is more protective against the new Delta variant than vaccine-induced immunity. Natural immunity was estimated to be about 13 times stronger than having two doses of the Pfizer-BioNTech vaccine.)

這篇文章詳細說明了以色列研究的規模,共探查了三種群體,第一種共673,676 人沒被感染過,打兩劑輝瑞-BNT疫苗(who were fully vaccinated with the Pfizer-BioNTech vaccine and with no prior exposure to SARS-CoV-2)。第二種共62,883 人,沒有打過疫苗,但是被新冠病毒感染過(unvaccinated individuals who recovered from COVID-19。第三種共42,099 人,曾經感染過,也去注射了一劑疫苗(individuals with prior SARS-CoV-2 infection and who had received a single vaccine dose)這篇文章直接問了全球學界都想知道的疑問:面對Delta 變種,自然免疫力是否優於疫苗?(Does SARS-CoV-2 natural infection immunity better protect against the Delta variant than vaccination? Aug 30 2021, News-Medical.Net )

現在美國到處有強制施打疫苗的規定,這個研究提供了一個科學論證的機會,對CDC來說,是個大挑戰,在CDC的媒體發表仍然高掛著,勸導得過病毒感染已有自然免疫力的人「去打疫苗」。(If you have had COVID-19 before, please still get vaccinated)CDC 官員Director Dr. Rochelle Walensky説,肯德基研究顯示,「如果不打疫苗,將有兩倍風險再度感染」(This study shows you are twice as likely to get infected again if you are unvaccinated. Media Statement August 6, 2021),這樣的說法已缺乏說服力。

台灣面對著這個議題,應當討論的是,已經得過新冠肺炎病毒感染的人,還需要打疫苗嗎?指揮中心對以色列研究到底理解到什麼程度,特別是這個研究針對的是BNT疫苗與自然免疫力的比較,台灣未來有那麼多人要施打,他們是不是應該有完整理解的權利。

目前台灣有官方確診者超過16,000人,但是到底有多少人不在官方的探照燈下?到底有多少人其實身上已經有自然免疫力?雖然再打一劑可能有強化作用,可是他們是否應該有知情權?尢其是「打第三劑」的宣傳已經開始,如果自然免疫力既強又長,是否有必要一直施打疫苗?的確是個要詳加論證的問題,而現在正是關鍵時刻。

到9月5日為止,5月以來,台灣確診者中已經康復的人數已經達到92.8%(13751/14813)如果加上死亡者約為5.2%,如今仍在診療中者只有2%,也就是300人左右。而且,疫苗施打第一劑已經超過1,000萬人。這一連串的數字都顯示,台灣已經不是個危機之地。

5月疫情至今可以看到,確診者大多數的人仍然康復,而全台已經達到半數的人接種了疫苗。這是個要停看聽的時刻,至少台灣已無緊急狀態,可以重新思考一些策略,防疫是科學問題,要用科學的方法來理解,不要讓政治考量過度的凌駕於決策。

這一波美國媒體的論證挑戰CDC就是科學專業精神的發揮,對於緊急狀態下以權宜方式使用疫苗,雖然有一定程度「必須的罪惡(necessary evil)」考慮,但是如今科學數據已經顯示,不再是那麼危急,決策形式就應該滾動調整。包括疫苗施打應該有更多國際訊息告知。中央與地方政府都應朝向「解封」,而不是繼續走比賽誰比較會「封鎖」的方向,指揮中心要有「超前佈署」的觀念更新。每日的簡報應該不用再報告瑣碎的數據,而是主動的對全球先進國家一直出現的實際世界(real world)的研究數據分析,並告知民眾,可以看見的台灣未來是什麼?畢竟,防疫只是手段,回歸正常生活才是目的。