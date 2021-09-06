【楊憲宏專欄】防疫是手段 回歸正常才是目的

美國福斯電視台主持人Tucker Carlson在8月底引述了一份最新的以色列70萬人的研究指出，感染新冠病毒而產生自然免疫力的人比打BNT兩劑疫苗的人，面對Delta 變種時，免疫力強13倍。這個報導引發震撼，因為與8月初美國CDC發佈的肯德基研究，完全相反。CDC的報告説，打疫苗得到的免疫力優於自然免疫力，面對Delta 變種時，CDC仍然要求已經得過新冠病毒感染的人，還是要去打疫苗，以防再次感染。

福斯電視台還專訪了一位學者，Dr. Marty Makary （a surgeon and professor at Johns Hopkins University School of Medicine），他雖然同意疫苗政策，但他支持以色列研究。他認為美國民眾已經有8成的人受到感染，如果這些人身上都已經具備自然免疫力，並不需再打疫苗，即使打疫苗有可能強化他們的免疫力。

他在專訪質疑説，在CDC網站上，對於水痘（chicken pox）疫苗接種，CDC還提醒大家「已經得過水痘的人，不需再打疫苗」。Dr. Marty Makary 強調，同樣是人類免疫系統，為什麼CDC對新冠病毒有不同的説法？

學術界現在也開始關注以色列研究的重要性，8月30日發表的文章指出「以色列的最新研究顯示，得過一次新冠病毒感染的人，身上的自然免疫力在對付新的Delta 變種時，保護力13倍强過打兩劑輝瑞-BNT疫苗的人」。

（A new study from Israel suggests immunity gained after recovering from a bout of COVID-19 is more protective against the new Delta variant than vaccine-induced immunity. Natural immunity was estimated to be about 13 times stronger than having two doses of the Pfizer-BioNTech vaccine.）

這篇文章詳細說明了以色列研究的規模，共探查了三種群體，第一種共673,676 人沒被感染過，打兩劑輝瑞-BNT疫苗（who were fully vaccinated with the Pfizer-BioNTech vaccine and with no prior exposure to SARS-CoV-2）。第二種共62,883 人，沒有打過疫苗，但是被新冠病毒感染過（unvaccinated individuals who recovered from COVID-19。第三種共42,099 人，曾經感染過，也去注射了一劑疫苗（individuals with prior SARS-CoV-2 infection and who had received a single vaccine dose）這篇文章直接問了全球學界都想知道的疑問：面對Delta 變種，自然免疫力是否優於疫苗？（Does SARS-CoV-2 natural infection immunity better protect against the Delta variant than vaccination? Aug 30 2021, News-Medical.Net ）

現在美國到處有強制施打疫苗的規定，這個研究提供了一個科學論證的機會，對CDC來說，是個大挑戰，在CDC的媒體發表仍然高掛著，勸導得過病毒感染已有自然免疫力的人「去打疫苗」。（If you have had COVID-19 before, please still get vaccinated）CDC 官員Director Dr. Rochelle Walensky説，肯德基研究顯示，「如果不打疫苗，將有兩倍風險再度感染」（This study shows you are twice as likely to get infected again if you are unvaccinated. Media Statement August 6, 2021），這樣的說法已缺乏說服力。

台灣面對著這個議題，應當討論的是，已經得過新冠肺炎病毒感染的人，還需要打疫苗嗎？指揮中心對以色列研究到底理解到什麼程度，特別是這個研究針對的是BNT疫苗與自然免疫力的比較，台灣未來有那麼多人要施打，他們是不是應該有完整理解的權利。

目前台灣有官方確診者超過16,000人，但是到底有多少人不在官方的探照燈下？到底有多少人其實身上已經有自然免疫力？雖然再打一劑可能有強化作用，可是他們是否應該有知情權？尢其是「打第三劑」的宣傳已經開始，如果自然免疫力既強又長，是否有必要一直施打疫苗？的確是個要詳加論證的問題，而現在正是關鍵時刻。

到9月5日為止，5月以來，台灣確診者中已經康復的人數已經達到92.8%（13751/14813）如果加上死亡者約為5.2%，如今仍在診療中者只有2%，也就是300人左右。而且，疫苗施打第一劑已經超過1,000萬人。這一連串的數字都顯示，台灣已經不是個危機之地。

5月疫情至今可以看到，確診者大多數的人仍然康復，而全台已經達到半數的人接種了疫苗。這是個要停看聽的時刻，至少台灣已無緊急狀態，可以重新思考一些策略，防疫是科學問題，要用科學的方法來理解，不要讓政治考量過度的凌駕於決策。

這一波美國媒體的論證挑戰CDC就是科學專業精神的發揮，對於緊急狀態下以權宜方式使用疫苗，雖然有一定程度「必須的罪惡（necessary evil）」考慮，但是如今科學數據已經顯示，不再是那麼危急，決策形式就應該滾動調整。包括疫苗施打應該有更多國際訊息告知。中央與地方政府都應朝向「解封」，而不是繼續走比賽誰比較會「封鎖」的方向，指揮中心要有「超前佈署」的觀念更新。每日的簡報應該不用再報告瑣碎的數據，而是主動的對全球先進國家一直出現的實際世界（real world）的研究數據分析，並告知民眾，可以看見的台灣未來是什麼？畢竟，防疫只是手段，回歸正常生活才是目的。