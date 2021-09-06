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年紀輕就高血壓、洗腎　當心「多囊腎」是所致！醫師：感染新冠後　重症和死亡率皆比常人高

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/06 12:26
「多囊腎」發病後，腎臟異常增生大量囊腫。這些囊腫會隨著疾病進展慢慢變大，造成腎功能快速下降而洗腎。(中華民國多囊腎腎友協會提供)

「多囊腎」發病後，腎臟異常增生大量囊腫。這些囊腫會隨著疾病進展慢慢變大，造成腎功能快速下降而洗腎。(中華民國多囊腎腎友協會提供)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）民眾普遍認為洗腎的元兇是飲食習慣或糖尿病，但其實約有2至3%的洗腎病患罹患「多囊腎」遺傳疾病，醫師指出，患者有五成機率遺傳給下一代，發病率幾乎百分百，會出現高血壓、腰部疼痛、血尿等症狀，且多囊腎患者若不幸感染新型冠狀病毒，容易因腎功能驟降而引起重症與死亡。

天主教輔仁大學附設醫院腎臟科、暨社團法人中華民國多囊腎腎友協會理事長高芷華醫師表示，自體顯性多囊性腎臟病（簡稱「多囊腎」或「PKD」、俗稱「泡泡腎」），約九成罹病原因為遺傳所致。發病後，腎臟異常增生大量囊腫（俗稱「水泡」）。這些囊腫會隨著疾病進展慢慢變大，造成腎功能快速下降而洗腎，台灣臨床研究發現有PKD1突變基因的台灣多囊腎病友約52歲（中位數）就邁入洗腎病程，相較於一般慢性腎臟病患者平均67.3歲才洗腎，足足提早15年！

年紀輕就高血壓、洗腎　當心「多囊腎」是所致！醫師：感染新冠後　重症和死亡率皆比常人高

國家衛生研究院暨高雄醫學大學附設醫院腎臟科黃道揚醫師進一步說明，多囊腎發病初期幾乎沒有症狀，但腎臟囊腫進入快速生長期後，會出現『高血壓、腰部疼痛、血尿、泌尿道感染、腎結石』，這五大常見症狀。一旦腎臟受損，血壓調節功能就會降低，超過五成患者不到30歲就出現高血壓，若未即時控制，更有5%至10%的機率發生腦出血。

臺中榮民總醫院內科部腎臟科陳呈旭主任表示，過往多囊腎無藥控制，發病初期僅能透過多喝水，減少抗利尿激素分泌，降低腎臟囊腫生長速度；並且透過少鹽、少蛋白的飲食，降低腎臟代謝負擔。今日已有多囊腎口服藥物問世，此款突破性的藥物可以直接抑制腎臟囊腫增長，有望守住患者腎功能，延後洗腎時機點，改善全身併發症。

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黃道揚建議，綜合多囊腎的流行病學特性，『具有家族史、腎臟有囊腫者或是因不明原因腎衰竭而洗腎者』屬於高風險族群，建議一定要至腎臟科進行相關檢查。

此外，在面對持續延燒的新冠疫情，高芷華醫師提醒，多囊腎患者疾病恐影響腎功能不佳，若不幸感染新型冠狀病毒，容易因腎功能驟降而引起重症與死亡。提醒患者，疫情期間務必主動施打疫苗，平時更應穩定服藥積極回診、多喝水、選擇低鹽飲食降低血壓及腎臟負擔、控制血壓血糖血脂、運動避免拉扯及撞擊腰部。藉由良好的藥物及日常照護，延緩多囊腎病程。

年紀輕就高血壓、洗腎　當心「多囊腎」是所致！醫師：感染新冠後　重症和死亡率皆比常人高
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洗腎
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更新時間 : 2021-09-06 12:55 GMT+08:00

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