香港佳士得拍賣台灣女婿余文樂珍藏　超潮NFT、名錶勞力士最高估價拍品

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)國際拍賣行佳士得與知名影星余文樂合作，精選余文樂腕錶及NFT珍藏上拍，部份拍賣收益將撥捐「願望成真基金」。

佳士得早前宣佈呈獻網上拍賣：No Time Like Present ，將於9月17日至28日開放競標，將NFT加密藝術首次引進亞洲拍場，現再欣喜揭曉拍賣將呈獻藝人及收藏家余文樂先生的部份精選藝術品、腕錶及NFT珍藏，與大眾分享其鮮為人知的多元化收藏之路，回顧他二十年的職業生涯，並感受他對生活與藝術的熱情與追求。

此次拍賣適逢余文樂40歲生日，他因而決定聯同好友們的藏品一同上拍，並將拍品部份拍賣收益撥捐「願望成真基金」。該基金旨在為居於香港及澳門，3至17歲並患有重病的兒童實現改寫生命的願望，透過願望成真的體驗令他們的人生充滿希望、力量及快樂。

此次拍賣推出余文樂珍藏的一組由Larva Labs創作的罕見CryptoPunks、Larva Labs的最新力作Meebits和Yuga Labs創作的Bored Ape Yacht Club（BAYC）的NFT加密藝術拍品外，另包括喬治·康多的《修女與神父》及一枚極罕有的勞力士迪通拿，配Paul Newman "RCO"錶盤，型號6263腕錶。

余文樂表示：「我十分興奮能夠與佳士得攜手合作，與來自世界各地的藏家分享我的藝術及生活愛好。拍賣除了慶祝我四十歲的生日，更是對我這些年來的收藏旅程和二十年的職業生涯的一個小總結。我非常期待與佳士得在未來繼續並肩，拓闊更精彩的藝術收藏篇章。」

佳士得為首間以非同質化代幣（NFT） 形式拍賣純數碼藝術品的國際拍賣行，本年迄今為止共錄得9,320萬美元成交，為任何競爭對手的兩倍有餘，以網上專場形式呈獻Beeple 傑作《每一天》，達6,900 萬美元破紀錄佳績，成為網上拍賣最高價藝術品，極具革新意義。

佳士得其後舉行的NFT重要拍賣中，Larva Labs 的《Cryptopunks》和FEWOCiOUS 的數碼藝術作品分別以1,700 萬美元和216 萬美元的高價成交。

佳士得表示，NFT 藝術領域的領軍地位吸引新一代年輕買家，NFT 拍賣登記買家中有73%為首次參與佳士得拍賣，平均年齡38 歲，比其他拍賣的買家平均年齡低13 歲。



佳士得名錶網上拍賣歷來最高估價拍品勞力士(圖/佳士得)



喬治·康多《修女與神父》(圖/佳士得)



LARVA LABS 於2005年創作《CRYPTOPUNK 9997》NFT (圖/佳士得)