共機擾台探美底線 蓬佩奧：美應與台永遠站一起

(台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導) 美國近日對台多次重申承諾,5日中共加大力度派遣18架軍機擾台,不僅美國參議員示警,前國務卿蓬佩奧也呼籲「美國必須永遠與台灣站在一起,支持自由。」

美國眾議院2日通過2022年度國防預算授權法案,美國國會支持加強台美軍事合作,提升台灣自我防衛能力,並譴責對台文攻武嚇行為,違背和平解決台灣未來的期待。

據國防部即時軍事動態揭露,5日中共出動19架軍機侵擾台灣西南防空識別區,其中高達14架為戰鬥機,引起台、美關注。抗中有台立場鮮明的前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)今(6)日推文分享相關新聞並表示,「美國必須永遠與台灣站在一起,支持自由。」

The United States must always stand with Taiwan and for freedom. https://t.co/IcKLXvLSzJ

美國前駐日大使、共和黨籍參議員海格提(Bill Hagerty)也在推特上表示,美國總統拜登(Joe Biden)在阿富汗議題上的爛尾,恐使中共及其他對手持續試探美國與盟友的決心。 他表示,參議院須迫使拜登政府採取更強硬的姿態,來防止外來的侵略。

Communist China & other adversaries will continue to probe the resolve of the U.S. & our allies after Biden’s debacle in Afghanistan.



The Senate must press the Biden Admin to adopt a stronger posture to prevent foreign aggression. https://t.co/Z70uHtd02l