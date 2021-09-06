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共機擾台探美底線 蓬佩奧：美應與台永遠站一起

5日中共出動19架軍機擾台，其中高達14架為戰鬥機，引發美國關注。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/06 11:49
前美國國務卿蓬佩奧（美聯社圖片）

前美國國務卿蓬佩奧（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導） 美國近日對台多次重申承諾，5日中共加大力度派遣18架軍機擾台，不僅美國參議員示警，前國務卿蓬佩奧也呼籲「美國必須永遠與台灣站在一起，支持自由。」

美國眾議院2日通過2022年度國防預算授權法案，美國國會支持加強台美軍事合作，提升台灣自我防衛能力，並譴責對台文攻武嚇行為，違背和平解決台灣未來的期待。

據國防部即時軍事動態揭露，5日中共出動19架軍機侵擾台灣西南防空識別區，其中高達14架為戰鬥機，引起台、美關注。抗中有台立場鮮明的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今（6）日推文分享相關新聞並表示，「美國必須永遠與台灣站在一起，支持自由。」

美國前駐日大使、共和黨籍參議員海格提（Bill Hagerty）也在推特上表示，美國總統拜登（Joe Biden）在阿富汗議題上的爛尾，恐使中共及其他對手持續試探美國與盟友的決心。 他表示，參議院須迫使拜登政府採取更強硬的姿態，來防止外來的侵略。

白宮一名發言人則向中央社表示，「台海和平穩定依然是美國持久利益，這對廣泛印太區域的安全穩定也十分重要。」該發言人也強調，美國將遵循「台灣關係法」的承諾，持續支持台灣自我防衛，並反對任何片面改變台海現狀的作為。
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