日本首相接班人之戰 疫苗業務暨改革大臣河野太郎民調呼聲高

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）日本首相菅義偉3日宣布不爭取連任之後，負責協調疫苗接種業務的行政改革大臣河野太郎，是日本潛在的五位首相接班候選人中，目前獲得最多民眾支持者。

日本首相菅義偉(Yoshihide Suga)曾在民黨總裁選舉中，以高票當選總裁並成為內閣總理大臣，也獲得高人氣「令和大叔」稱號，然而近來因疫情處理不力等因素，導致支持度快速下滑。菅義偉因此於3日宣佈，將不會參加29日的日本執政自民黨總裁選舉，為日本政壇投下一顆震撼彈。

目前潛在的五位候選人，分別為自民黨前政務調查會長岸田文雄、行政改革擔當大臣河野太郎、前防衛大臣石破茂、前安倍下屬高市早苗，和曾任總務大臣的野田聖子。在這五人之中，以前三人最為熱門，其中，又以河野太郎的民調支持度最高。

根據路透社，日本《讀賣新聞》（Yomiuri Shimbun）週一公佈關於執政黨總裁人選的第二次民調中，顯示負責協調疫苗接種業務的行政改革大臣河野太郎獲得最多民眾支持，有23％的受訪者認為河野太郎是最適合的候選人，這也呼應了5日另一項民調呈現的31.9％支持率。

緊追在後的是日本前防衛大臣石破茂，他在該民調中獲得21%的支持率，最早表態參選的岸田文雄則獲得12%支持率。

今年58歲的河野太郎曾於美國喬治城(Georgetown University)大學接受教育，英語流利，在社群媒體上也相當活躍，他目前經營英、日文兩種版本的粉絲專頁，並在日文的版面上獲得高達230萬名追蹤者，顯示河野太郎相當受年輕人歡迎。不只如此，更有日媒指出，河野太郎的參選受到菅義偉的支持。

不過，部分黨內大佬擔心河野太郎直言不諱的個性，以及其有如「獨行俠」般的處事風格。另外也有不少人認為，河野太郎要勝任黨內總裁及日本首相這個職位還太過年輕。

根據中央社，自民黨總裁選舉預計9月17日公告、9月29日舉行投開票，目前自民黨前政務調查會長岸田文雄已表態參選。