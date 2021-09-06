中秋佳節將至，以往大啖「烤肉」聚餐商機的乾杯集團、王品集團等，今年都展開虛實並進策略，除了看好疫情趨緩下，餐廳訂位回籠，也分頭開賣燒肉禮盒... 中秋佳節將至，以往大啖「烤肉」聚餐商機的乾杯集團、王品集團等，今年都展開虛實並進策略，除了看好疫情趨緩下，餐廳訂位回籠，也分頭開賣燒肉禮盒，提供消費者在家烤肉的選項。（乾杯提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疫情趨緩，刺激國內旅遊、外出餐飲人潮增加，觀光餐旅業迎來久違的春燕，飯店業住房率回升，餐飲業也持續展店，搶攻疫後商機，並整合虛實通路合攻中秋聚餐旺季。

全球疫情自2020年首季爆發，境外觀光客歸零，加上今年5月中旬本土疫情爆發，更讓已淪為海嘯第一排的觀光餐旅業雪上加霜，多家業者今年第2季營收年減幅度甚至高達9成以上，並陷入虧損窘境。

所幸台灣本土疫情獲得控制，確診病例連日來降至超低水位，帶動內需商機逐漸回溫。中央社4日引述寒舍集團表示，隨著國內疫情相對穩定，旗下「吃到飽」自助餐廳探索廚房於8月24日率先重啟營運，8月底前訂席率幾乎全滿，集團餐飲訂席平均約恢復到5至7成。

寒舍集團並表示，未來會因應疫情變化，滾動式調整集團營運方向；同時，住房方面則持續力拚國旅市場，目前集團酒店的假日住房率平均已回到約為6至7成，期盼整體業績穩健回穩。

雲品旗下的日月潭雲品等度假型酒店，在遵照餐飲防疫指引下，最多平日能承接7成住房率的旅客，假日則是最高能接8成住房。

雲品指出，儘管告別暑假旺季，但受惠報復性出遊潮，目前9月周末住房達6成多、平日5成多，未來將持續遵照防疫規範與指引調整全館旅客的胃納量。而中秋週末的住房率已經達到77%接近滿水位的訂房率。

疫情隱憂逐漸遠離，餐飲業也重振旗鼓，饗賓餐旅集團2021下半年的展店腳步持續前進，繼8月11日「開飯川食堂微風南山店」開幕，以及首度跨足火鍋巿場的「小福利火鍋會所」插旗新北中和後，旗下泰式風格餐廳「饗泰多」第7家分店， 5日將於高雄統一夢時代購物中心開幕。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，饗賓向來重視與商場合作夥伴的承諾，所以即使受疫情威脅，展店計畫也不間斷，預計2021下半年將再展7家分店，期許疫情過後帶動業績成長。

另外，中秋檔期將至，以往大啖「烤肉」聚餐商機的乾杯集團、王品集團等，今年都展開虛實並進策略，除了看好疫情趨緩下，餐廳訂位回籠，也分頭開賣燒肉禮盒，提供消費者在家烤肉的選項。

乾杯表示，8月自家電商平台「乾杯超市」生鮮肉品禮盒類業績已成長2成，顯示中秋團圓商機湧現。乾杯集團也趁勢推出「到店購」服務，以虛實通路銷售並進，積極衝高業績，上調今年中秋禮盒目標較去年成長30%。

王品集團指出，每年中秋節，原燒O-NiKU都成為熱門餐廳一位難求，今年受限疫情，政府限制內用人數，「餐廳其實也很難訂」，因此王品旗下原燒與肉次方在通路與電商平台推出中秋烤肉禮盒，搶攻在家烤肉商機。

【虛實並進策略】疫情受控•中秋團圓商機湧現 台灣觀光餐旅業重振旗鼓