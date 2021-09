西非幾內亞軍事政變 83歲總統疑被拘捕聯合國譴責

(台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導 )西非國家幾內亞疑似再度發生軍事政變,叛軍宣稱已逮埔現任總統顧德(Alpha Conde),並廢除政府與憲法、關閉陸空邊界,聯合國與非洲聯盟皆譴責政變行為,並呼籲叛軍立即釋放並還權於顧德。

法新社、路透社報導,擁有人口約1300萬的西非國家幾內亞(Guinea)5日疑似再傳軍事政變,叛軍闖入總統府,將現年83歲的總統顧德(Alpha Conde)拘捕看管,叛軍更向法新社釋出一段顧德被持槍武裝份子看管的影片來證明所言非假,此外傳出有數名高階官員也一同被捕。

叛軍負責人、法國前外籍兵團軍人頓波雅(Mamady Doumbouya)披著幾內亞國旗在八名軍人的護衛下在國家電視台上表示,「貧窮與腐敗」、「管理不善」促使他的部隊將顧德轟下台,並聲稱已推翻政府與廢黜憲法,並將共同改寫憲法。

Special-forces soldiers apparently ousted Guinea's long-serving President Alpha Conde, telling the West African nation they had dissolved the government and constitution and closed land and air borders https://t.co/X8Yz89eH6y pic.twitter.com/6xArm3BwA6

2020年3月,顧德推動公投修憲以尋求在掌權十年後,能三度連任繼續引領國家,並於同年10月的總統大選獲勝並表示,需繼續領導國家完成重大的採礦和基礎建設計畫。幾內亞因此曾連續數月爆發暴力示威。近幾週,政府大幅增稅以補充國庫,並將燃料價格提高了20%,引起廣大不滿。

儘管目前叛亂份子釋出影片,但法新社、路透社等國際媒體尚無法證實影片真實性。軍方表示顧德與多位高階官員被帶至秘密地點,國防部則發布聲明表示,已擊退叛軍對總統府的攻擊,本次暴動是「政變」還是「政變未遂」仍待釐清。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)推文譴責「任何以武力接管政府的行徑」,並呼籲立即釋放總統顧德。非洲聯盟也指出,將召開緊急會議,審視幾內亞情勢,並採取「適當措施」。西非經濟共同體(ECOWAS)主席、迦納總統阿庫佛—阿杜(Nana Akufo-Addo)則稱該起事件政變未遂,並揚言實施制裁。

I am personally following the situation in Guinea very closely. I strongly condemn any takeover of the government by force of the gun and call for the immediate release of President Alpha Conde.