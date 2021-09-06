台灣數千機組員打完2劑疫苗後•7人未產生抗體　長榮染疫機師最新基因定序今將揭曉•未來7天是首波疫情觀察期

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 長榮3名機師突破性感染確診，其中1人就讀北科附工的兒子（案16122）也染疫。由於其中一名機師（案16066）經基因定序確定感染Delta病毒，各界擔心印度變異株入侵台灣。

指揮中心昨(5日) 記者會指出，另2位機師是否感染Delta變種病毒，基因定序將在今天(6日) 出爐。指揮官陳時中表示，未來7天是第一波疫情觀察期。

指揮中心5日同時表示，國籍航空數千名機組員打完疫苗後，有7人未產生抗體，將採補救措施；針對其餘機組員，因追蹤抗體意義不大，因此予以取消，將評估追加第3劑或其他措施。

因應疫情，原本機組員打完2劑疫苗，每隔3個月例行採檢抗體措施將取消, 外界質疑反其道而行。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳直言，有7名機組人員打完2劑疫苗後，沒有產生抗體。因此對其他機組員來說，繼續追蹤抗體意義已經不大(14:08:51 )。



張上淳指出，原本專家諮詢小組建議指揮中心打完2劑疫苗後，需要再驗抗體，並每隔3個月都要追蹤狀況，不過因為有極少部分的人，打完疫苗後不會產生免疫反應，不能視為完全接種疫苗, 因此也不適用現行檢疫模式。



他指出，幾千名機組人員中，有7人打完2劑疫苗後未產生抗體，比例真的非常少，專家諮詢小組諮與預防接種組（ACIP）已在討論是否有什麼補救方式，例如再追加第3劑或是其他疫苗的注射。這部分會另案單獨處理。



張上淳說，由於抗體力價會隨著時間慢慢下降，再加上面對Delta等新的變種變異株來襲、常需要飛國外等考量，現在機組人員防疫重點在於是否要追加第3劑疫苗。每3個月追蹤一次抗體的規劃，目前並沒有太大實質意義。因此政策重點不再是追蹤機組員的抗體，而在於何時追加第3劑以及採取何種檢疫模式。



至於沒有產生抗體的7人，是否要再打第3劑？張上淳表示，因為已經超過原本指揮中心的規劃，之後的確會有特殊考量，至於是否接種第3劑還在考慮，像是7個人原本是施打什麼疫苗 (14:16:24)，此外這也須經過當事人同意。而ACIP則是建議採用研究性質的方式進行處理，以免牴觸指揮中心疫苗注射的規定。

至於其他機組員，因應國際間新變異病毒株流行，機組員又經常需要往返他國，未來也會考慮是否在適當時機注射第3劑疫苗，與上述特殊案例是不同情境的考量。

台灣數千機組員打完2劑疫苗後•7人未產生抗體 長榮染疫機師最新基因定序今將揭曉•未來7天是第一波疫情觀察期