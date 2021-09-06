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媽媽咪呀！ABBA強勢回歸全新主打搶先聽　高科技演唱會倫敦重磅登場

瑞典國寶樂團ABBA推出兩首單曲讓粉絲雀躍不已！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/06 10:11
瑞典國寶樂團ABBA推出兩首單曲讓粉絲雀躍不已！(圖/環球西洋)

瑞典國寶樂團ABBA推出兩首單曲讓粉絲雀躍不已！(圖/環球西洋)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)瑞典國寶樂團ABBA宣告全新專輯將於11 月 5 日發行，同步推出兩首單曲讓粉絲雀躍不已。

樂壇傳奇天團阿巴合唱團（ABBA）睽違近 40 年，終於在台灣時間3日凌晨，於官方 YouTube 頻道召開全球直播記者會宣布回歸，吸引全球超過百萬樂迷一起見證歷史性的一刻！直播當下不僅直接宣告全新專輯《Voyage》將在 11 月 5 日發行，也宣布高科技的虛實結合演唱會將於明年在倫敦正式啟航，同時今天更直接推出兩首單曲〈I Still Have Faith In You〉和〈Don't Shut Me Down〉，讓全球樂迷興奮不已。

阿巴合唱團自 1974 年於歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）以歌曲〈Waterloo〉廣獲樂迷喜愛，更成為第一組在該比賽獲勝的瑞典組合，隨後便以一首首超級金曲〈Mamma Mia!〉、〈Dancing Queen〉擄獲全球樂迷的心，成功締造生涯 4 億張專輯銷售、17 首冠軍單曲以及每週 1600 萬的串流紀錄；即便團體在 1982 年解散，但隨著《媽媽咪呀》音樂劇巡演以及相關系列電影的成功，讓阿巴合唱團的經典作品持續與世界各地每一個世代的樂迷產生共鳴，歷久彌新。

阿巴合唱團解散 40 年後正式重組，更推出了革命性的全像投影演唱會《ABBA Voyage》，四位團員過去花了數個月的時間，以科學技術捕捉他們的動作細節，打造出四位虛擬分身，更為此次演出在倫敦的伊莉莎白二世奧林匹克公園（Queen Elizabeth Olympic Park），建造一個能容納 3000 人的專屬場館－阿巴體育館（ABBA Arena），邀請樂迷明年五月一起加入這場虛實結合的全新音樂體驗。

阿巴合唱團表示：「我們將專輯與巡迴會取名叫《Voyage》，是因為我們就如同在未知的水域中航行，我們從年輕時期的自己得到力量，並憑藉著這股動力繼續航向未來。」全新雙單曲現在已於全台數位平台上線，專輯《Voyage》11 月 5 日全球數位平台同步收聽。


ABBA 直播記者會(影/Youtube)


全新主打〈I Still Have Faith In You〉(影/Youtube)
阿巴合唱團
ABBA

更新時間 : 2021-09-06 12:54 GMT+08:00

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